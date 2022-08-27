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تعرف عليه أكثر.. من عبد الحميد الدبيبة؟

جاء عبور عبد الحميد الدبيبة إلى الشأن السياسي الليبي إثر اختياره في الخامس من فبراير/شباط 2021 من قبل ملتقى الحوار الليبي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية.