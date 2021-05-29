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وزيرة الخارجية السودانية: التعبئة الثانية لسد النهضة تشكل خطرا حقيقيا على السودان

أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن التعبئة الثانية لسد النهضة تشكل خطرا حقيقيا على السودان، جاء ذلك خلال لقائها بالرئيس الغاني أثناء جولتها الأفريقية.