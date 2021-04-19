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02:25
تونس.. مركز لعلاج وتأهيل المدمنين في قلب الطبيعة
في قلب محافظة زغوان التونسية يقع مركز “أمل” لعلاج ضحايا الإدمان، ويعد القرب من الطبيعة جزءا من العلاج النفسي الذي يتلقاه زوار هذا المركز الوحيد من نوعه في تونس.
19/4/2021
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