البث الحي
02:16

لبنان.. إعلان حالة الطوارئ الصحية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلن لبنان حالة الطوارئ الصحية في البلاد بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات المسجلة، حيث قرر المجلس الأعلى للدفاع منع التجول، وإقفال أغلبية المؤسسات الرسمية والخاصة.
11/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

اليابان.. ميزانية تكميلية للتعافي من تداعيات جائحة كورونا

02:15
(الجزيرة)

الوساطة الروسية تضع الخطوط العريضة بشأن تنمية قره باغ

02:29
(الجزيرة)

10 سنوات من التحولات السياسية تشهدها تونس بعد الثورة

03:18
(الجزيرة)

الجزائر.. إقالة وزير النقل ومسؤولين كبار على خلفية قضايا فساد

01:55
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

اليابان.. ميزانية تكميلية للتعافي من تداعيات جائحة كورونا

02:15
(الجزيرة)

الوساطة الروسية تضع الخطوط العريضة بشأن تنمية قره باغ

02:29
(الجزيرة)

10 سنوات من التحولات السياسية تشهدها تونس بعد الثورة

03:18
(الجزيرة)

الجزائر.. إقالة وزير النقل ومسؤولين كبار على خلفية قضايا فساد

01:55
المزيد من التقارير الإخبارية

اليابان.. ميزانية تكميلية للتعافي من تداعيات جائحة كورونا

(الجزيرة)

الوساطة الروسية تضع الخطوط العريضة بشأن تنمية قره باغ

(الجزيرة)

10 سنوات من التحولات السياسية تشهدها تونس بعد الثورة

(الجزيرة)

الجزائر.. إقالة وزير النقل ومسؤولين كبار على خلفية قضايا فساد

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

على وقع تحذيرات من انتفاضة مسلحة.. مجلس النواب يواصل تحركاته لعزل ترامب وانتشار أمني مكثف في واشنطن

أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكونغرس في محاولة لتعطيل التصديق على فوز جو بايدن (وكالة الأناضول)

أسس تنظيما سريا لإسقاط العباسيين فصلبوه ثلاث مرات وقطعوه وأحرقوه.. الحلّاج صوفي ثائر أم زنديق مارق؟

هذه هي الأسلحة التي عثر عليها لدى مؤيدي ترامب الموقوفين بأحداث الكابيتول

مقتحمو الكونغرس كانت لديهم أسلحة وأقنعة (الجزيرة)

بشرة بيضاء وملابس غير ملائمة.. صور كامالا هاريس بمجلة "فوغ" تثير الغضب

فريق كامالا هاريس عبّر عن استيائه من الصور المرشحة للظهور على غلاف مجلة فوغ الشهر المقبل (رويترز)