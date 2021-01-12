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لبنان.. إعلان حالة الطوارئ الصحية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلن لبنان حالة الطوارئ الصحية في البلاد بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات المسجلة، حيث قرر المجلس الأعلى للدفاع منع التجول، وإقفال أغلبية المؤسسات الرسمية والخاصة.