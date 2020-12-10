17:48

نافذة من واشنطن- 17 ولاية تؤيد دعوى ولاية تكساس لإبطال نتائج الانتخابات

أعلنت 17 ولاية أميركية تأييد دعوى ولاية تكساس أمام المحكمة العليا ضد ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن وجورجيا، والهادفة إلى إبطال نتائج الانتخابات في تلك الولايات.