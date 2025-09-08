وصفة إيمانية من "حكم وحكمة" للتحرر من اليأس والإحباط

في لحظات الانكسار حين يثقل الصدر بالهموم، يقف الإنسان بمفترق طريقين: طريق الإحباط واليأس، وطريق الرجاء والإيمان.

وفي حلقة جديدة من برنامج "حكم وحكمة" بُثت بتاريخ (2025/9/8) وحملت عنوان "اليأس والإحباط"، قدّم الداعية الدكتور عمر عبد الكافي وصفة إيمانية عميقة للتحرر من هذا المرض الصامت الذي يتسلل إلى القلوب، مشددا على أن قوة اليقين هي السلاح الأنجع لمواجهة الإحباط.

وأوضح عبد الكافي أن مصطلحات مثل الاكتئاب والهم والضيق لم تكن شائعة في حياة الأجيال الماضية، لكنها صارت اليوم جزءا من لغة الشباب والشيوخ على حد سواء. وأرجع ذلك إلى غياب البعد الغيبي الذي يربط الإنسان بخالقه، مؤكدا أن المسلم إذا فقد هذا الارتباط أصبح فريسة للقلق واليأس.

ولفت إلى أن الغرب يلجأ إلى معالجة الأزمات النفسية بالأدوية والعقاقير، باعتبار الجسد آلة منفصلة عن الروح، بينما يعلّم الإسلام أن العلاج يبدأ بإصلاح القلب وإعادة الصلة بالله، الذي وضع للإنسان منهج الإصلاح ومفاتيح الطمأنينة.

وضرب مثلا بقصة يعقوب عليه السلام الذي ازداد يقينه بقرب الفرج كلما اشتدت الكربة، قائلا إن المؤمن لا يعرف اليأس لأن روح الله قريبة، وإن لحظات الحزن يجب أن تدفع المسلم للعودة إلى الصلاة والدعاء وقراءة القرآن.

وفي حوار مفتوح مع الشباب، طرح أحد المشاركين تساؤلا عن دور الإيمان في مواجهة الاكتئاب، فأجاب عبد الكافي بأن الاستعجال واللهاث وراء متطلبات الحياة العصرية يغذي القلق، بينما الاطمئنان يأتي من الثقة بأن الرزق مقسوم، مستشهدا بقول الحسن البصري: "علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي".

ركائز الإيمان

وأشار إلى 4 ركائز تحمي المؤمن من الإحباط: الثقة بأن الرزق مقدر، والاجتهاد في العمل، ومراقبة الله في كل لحظة، والاستعداد للقاء الموت، مؤكدا أن من استحضر هذه المعاني عاش مطمئن القلب بعيدا عن القلق.

وتطرق الحوار إلى دور القصص القرآني في بث الأمل، حيث أكد عبد الكافي أن كل قصة في القرآن تنتهي بفرج ونصر للمظلوم وهلاك للظالم، وأن إدراك هذه السنن يعصم المسلم من الاستسلام لليأس مهما اشتدت الأزمات.

كما شدد على أن الخوف الحقيقي ليس من ضيق الرزق أو المرض أو خسارة الدنيا، بل من أن يصاب الإنسان في دينه، موضحا أن التوبة باب مفتوح دائما لاستعادة الأمل والرجوع إلى الله.

وأورد أمثلة من حياة الأنبياء، مثل آدم وموسى عليهما السلام، وكيف تحولت كلمات لهم إلى دروس في الأمل بالتوبة، مؤكدا أن الإسلام لا يعرف كلمة "إحباط"، بل يربط المؤمن دائما بالرجاء والتفاؤل.

ورأى عبد الكافي أن الاعتماد على الله هو الركن الركين الذي يبدد الخوف والقلق، مذكرا بقول الله تعالى: ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾، وأن المؤمن حين يستحضر معية الله تزول عنه مشاعر العجز واليأس.

كما أوضح أن الفشل أو الخسارة في الدنيا ليست مصيبة، لأن الحياة بطبيعتها تتقلب بين الفرح والحزن، والغنى والفقر، والصحة والمرض، مؤكدا أن استحضار نعم الله المتعددة، من البصر والسمع والحركة، يبعث في النفس طمأنينة ويمنعها من السقوط في الإحباط.

إبليس "أبو اليأس"

وفي الجزء الثاني من الحلقة، استضاف البرنامج الداعية المغربي الدكتور ياسين العمري الذي رأى أن إبليس هو "أبو اليأس"، وأن مهمته الأساسية قطع صلة القلب بربه.

وأوضح أن المقارنات المبالغ فيها بين الناس، ورفع سقف التطلعات في الدنيا مع خفضه في العلاقة مع الله، من أبرز أسباب الإحباط في عصرنا.

وحذر العمري من التمني الفارغ الذي لا يصحبه عمل، معتبرا أن الرجاء المبني على السعي والاجتهاد عبادة قلبية عليا تؤسس للعمل وتمنع الاستسلام للأوهام.

كما لفت إلى أن التربية الإيمانية هي الحصن الذي يحمي الشباب من الانكسار، مشيرا إلى أن الإيمان بالله واليوم الآخر ركيزتان يجب تفعيلهما في الحياة اليومية لا حفظهما كمعارف ذهنية فقط.

واستشهد العمري بقصة غزوة الأحزاب حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبث الأمل في نفوس أصحابه رغم الحصار، معتبرا أن الأمل هو القاعدة في الإسلام وأن اليأس طارئ لا يستقر في قلب المؤمن.

وفي ختام الحلقة، شدد الدكتور عمر عبد الكافي على أن الإسلام دين التفاؤل، وأن المؤمن لا يعرف الإحباط إلا كزائر عابر سرعان ما يطرده نور اليقين بالله، داعيا الشباب إلى إعادة الصلة بربهم وتقديم خطاب دعوي يزرع الأمل بدلا من الاستسلام لليأس.