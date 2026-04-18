"شبكات".. لغز تصفية 10 علماء في أمريكا يثير الشكوك

أثار لغز اختفاء علماء أمريكيين تربطهم صلات بأبحاث حيوية وسرية تقف في طليعة قدرات الولايات المتحدة وتحافظ على تفوقها في المنافسة بين القوى الكبرى في أمريكا تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

حيث رصدت حلقة (2026/04/18) من برنامج "شبكات" لغز تصفية واختفاء العلماء العشرة، وهو ما وصفه ترمب بالأمر "الخطر جدا" وسط نظريات بالمنصات حول "تنظيف صامت" للمنظومة أو تدخل استخباراتي أجنبي.

كما توقفت الحلقة عند تجمع العشرات بساحة المحافظة في دمشق تحت شعار "قانون وكرامة" للمطالبة بإصلاحات معيشية ورفض رموز النظام السابق، وسط انقسام المغردين بين مؤيد للتحرك ومشكك في أهدافه.

وتناولت الحلقة أيضا غضب مستوطني شمال إسرائيل من الهدنة مع لبنان، معتبرين منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -الذي حظر فيه القصف- "إملاء أمريكيا" مهينا، بينما قرأه ناشطون كاستراحة محارب تهدف لإنقاذ نتنياهو سياسيا.