مسار الأحداث "مسار الأحداث" يناقش أسباب إصرار نتنياهو على مخالفة اتفاق وقف الحرب

ناقشت حلقة 2025/10/18 من برنامج “مسار الأحداث” الأسباب التي تدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم فتح معبر رفح وإدخال المساعدات رغم وقف إطلاق النار.

وشارك في الحلقة الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري أدولفو فرانكو، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام إبراهيم المدهون، ومدير مركز عدالة الحقوقي والمختص في السياسيات الإسرائيلية حسن جبارين. تقديم: إلسي أبي عاصي.

المصدر: الجزيرة