انعقاد أول اجتماع لمجلس سلام غزة.. والقبض على الأمير السابق أندرو

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاجتماع الأول لمجلس السلام بحضور عدد من القادة وممثلي نحو 40 دولة مشاركة بالمجلس، وأكد ترمب التزام بلاده والمجتمع الدولي بتحسين منظومة الحكم فيها.

وفي السودان، قال مندوب السودان بمجلس الأمن الدولي السفير الحارث إدريس إن الحل النهائي للأزمة السودانية يكمن في وقف الحرب، وهذا لن يتحقق إلا بوقف الدعم الإقليمي لمليشيا الدعم السريع وتنفيذ قرار حظر توريد السلاح إلى دارفور، وطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على المليشيا والرعاة الإقليميين لها ورفض التدخل الخارجي في السودان.

وفي بريطانيا ألقت الشرطة القبض على الأمير السابق أندرو ماونتباتن للاشتباه في ارتكابه مخالفات أثناء توليه منصبا عاما، بسبب ⁠صلته برجل الأعمال اليهودي المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين.

تقديم: وعد زكريا