هل بدأت إسرائيل ضم الضفة الغربية من بوابة القانون؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” في حلقة (2026/2/8) مكامن الخطورة في قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بشأن الضفة الغربية المحتلة، خاصة ما يتعلق بشراء الأراضي الفلسطينية، وإسناد تراخيص البناء وغيرها.

وتناولت الحلقة التداعيات القانونية والإدارية والسياسية لهذه الخطوة الإسرائيلية، وما ستحدثه من تغيير جذري في المرجعيات المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو، خاصة في ضوء انسجامها مع خطط أقصى اليمين الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية.

كما ناقشت الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين، والمواقف المتوقعة من الأطراف الدولية التي أعلنت رفضها لسياسات الضم والاستيطان.

وشارك في الحلقة كل من أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع دلال عريقات، والخبير بالشؤون الإسرائيلية عادل شديد، والمستشار السابق في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي السفير جيمس موران.

تقديم: إلسي أبي عاصي