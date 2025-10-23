شهداء يروون قصص شهداء.. الجزيرة تدفع ثمن الحقيقة في غزة

تواجه طواقم قناة الجزيرة في قطاع غزة واقعا مأساويا غير مسبوق منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتجسد هذه المأساة بأوضح صورها في قصص شخصية مروعة، إذ يروي الجزء الأول من برنامج "الجزيرة بتوقيت غزة" قصة صحفيين دفعوا أغلى الأثمان لنقل الحقيقة.

ودفع عدد من صحفيي الجزيرة الثمن بدمائهم ودماء أسرهم، إذ فقد مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح زوجته وابنه محمود وابنته شام وحفيده آدم في غارة إسرائيلية واحدة، بينما استشهد 18 فردًا من عائلة محمد أبو القمصان في مجزرة مخيم جباليا.

ورغم هذه الخسائر الفادحة، فإن الفريق عمل تحت القصف المتواصل والحصار والتهجير القسري، ينقلون مشاهد الدمار الممنهج للقطاع المحاصر رغم استهداف مكاتبهم ومنازلهم وعائلاتهم.

وعبر هذه الشهادات الحية، يكشف البرنامج -المكون من 3 أجزاء- عن حجم التضحيات الإنسانية والمهنية التي يقدمها الصحفيون لتوثيق واحدة من أكثر حروب التاريخ الحديث عنفًا وبشاعة.