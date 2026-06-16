الحرب تحرم أطفال غزة من ألعابهم ومساحاتهم الآمنة

حرمت الحرب في قطاع غزة آلاف الأطفال من ألعابهم ومساحاتهم الآمنة وسط الدمار والنزوح.

ولا يقتصر أثر هذه الخسارة على الجانب المادي، بل يمتد إلى آثار نفسية عميقة تتمثل في القلق والخوف والشعور بفقدان الأمان، إذ تعد الألعاب وسيلة أساسية للتعبير والتكيف النفسي لدى الأطفال.

وإلى جانب ذلك يشتكي الآباء من عدم قدرتهم على شراء أبسط الألعاب التي فقدها أطفالهم في الحرب بسبب ارتفاع أسعارها، فيضطرون لاستعارتها من الجيران ليدخلوا الفرحة في قلوب صغارهم.