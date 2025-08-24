الطيران المظلي…مغامرة ممتعة في سماء الألب البافارية

يُعد فصل الصيف فترة مناسبة لتجربة الطيران بالمظلات الثنائية (Tandem Paragliding) في منطقة بافاريا في المانيا، حيث تجمع هذه التجربة بين الاستمتاع بالطبيعة والجمال الجغرافي للمنطقة.

تقدم منطقتا غارميش- بارتنكيرشن (Garmisch-Partenkirchen) وبحيرة تيغرنسي (Tegernsee)رحلات جوية مزدوجة بمرافقة طيارين محترفين، وتلائم هذه الأنشطة جميع الزوار بمن فيهم من ليست لديهم خبرة سابقة في المغامرات الجوية.

تقع منطقة غارميش-بارتنكيرشن في جنوب ولاية بافاريا، بالقرب من الحدود النمساوية، وتُعد بوابة إلى قلب جبال الألب البافارية.

وتبعد نحو 90 كيلومترًا جنوب ميونخ، ويمكن الوصول إليها بسهولة بالقطار من محطة ميونخ المركزية في غضون حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين، مع إمكانية الانتقال المباشر عبر قطارات بافاريا Bayerische Regiobahn)) أو (DB Regio

أما من فرانكفورت، فالمسافة أطول، حيث يستغرق القطار حوالي ست ساعات مع تغيير واحد عادة في ميونخ.

كما يمكن الوصول إلى بحيرة تيغرنسي (Tegernsee) بسهولة من ميونخ.

و تبعد حوالي 50 دقيقة بالقطار، وتربطها طرق محلية رائعة للسيارات أو الحافلات الصغيرة، ما يجعل كلا الموقعين مناسبين لرحلة يومية أو إقامة قصيرة للاستمتاع بالطيران بالمظلات والاستكشاف الجبلي.

انطلاق الرحلات

تنطلق معظم الرحلات من قمم مثل كروزيك (kreuzeck) أو حقول عيد الفصح (Osterfelder) الذي يصل ارتفاعهما إلى 1600-2000 متر) أو من جبل وانك (نحو 1000 متر).

ويتم قلّع المظّلة برفق لتسمح للمُحلّقين بالتحليق فوق المناظر الخضراء والبحيرات الصافية مثل بحيرة آيبسي (Eibsee) و بحيرة ريسيرسي (Riessersee) والوديان المحيطة.

في كثير من الأحيان تكون التيارات الهوائية الصاعدة (الثيرمال) قوية، ما يتيح تمديد وقت الطيران (بعشرين دقيقة إضافية مقابل مبلغ مالي.)

التحضير والاحترافية

يبدأ اللقاء قبل موعد الطيران بعشر دقائق عند محطات التلفريك، حيث يقدم الطيّار تعليمات السلامة ويجهز المعدات بشمولية: حزام الأمان، الخوذة، والتعريف بالإجراءات العملية.

ثم تبدأ خطوات الإقلاع السريعة، وفي لحظة، تطير المظّلة بهم في الهواء، ويبدأ الشعور بأنك تطفو فوق المناظر الأخاذة.

أما من حيث السعر، فتبدأ رحلات الطيران الشراعي الثنائي البانورامي (Panorama Tandem Paragliding) بحدود 170 €، وتُتيح تعديل مواعيد الرحلة حتى قبل 24 ساعة مع إلغاء مجاني.

وبطبيعة الحال, فإن جميع الطيّارين في الشركات مثل Aerotaxi وFlyteam Gleitschirm يحملون شهادات ألمانية رسمية، ويستخدمون معدات مرخّصة من TÜVوهي شهادة ألمانية تصدرها جهة مستقلة للتأكد من سلامة وجودة المعدات أو العمليات، مثل السيارات أو الطائرات الشراعية.

وإضافة إلى تأمين قانوني، وتُقيّم الحالة الجوية بدقة قبل الإقلاع، وفي حال عدم ملاءمة الطقس، يتم تأجيل الطيران أو إعادة جدولة الرحلة.

تجارب واقعية للزوار

من شبكة CheckYeti –

تجربة أندرياس، يقول عنها “إنها تجربة لا تُنسى مع بانوراما للطيران الشراعي المزدوج في غارميش-بارتنكيرشن! لا أعرف من أين أبدأ، كانت هذه الرحلة الثنائية ساحرة بكل معنى الكلمة! عند وصولنا، استقبلنا أنا وصديقي ثورستن ترحيبًا حارًا من الفريق. ستلاحظون على الفور: الناس هنا شغوفون جدًا بالطيران.”

تجربة إينا وأليكس مع Flyteam

“عمل رائع، طيّارون لطيفون ومحترفون جدًا. طِرنا برفقة توماس ويوفون، كان الأمر ببساطة مذهل، يخطف الأنفاس وجميل بشكل لا يوصف. توماس ويوفون، شكرًا لكم على هذه التجربة التي لا تُنسى. أوصي بها دائمًا، 100 ٪.”

“أنا وصديقي عشنا طيرانًا رائعًا مع يوفون وتوماس. كان رائعًا أننا تمكنا من تغيير الموعد عدة مرات بسبب طقس غير مناسب. وهكذا تمكنا أخيرًا من الطيران خلال عطلتنا.

تَوضيح توماس ويوفون كان ممتازًا، وشعرنا بالأمان معهم طوال الوقت. سنظل نستذكر ذلك طويلًا، سنحتفظ بهذا الطيران الرائع فوق نيشوانشتاين وTegelberg والبحيرات في قلوبنا. وكم نحن شاكرون أيضًا للصور التي التقطتموها لنا”

وصف لحظات الإقلاع- مدونة شخصيّة

“كنت أستمتع بالنظر إلى غارميش-بارتنكيرشن والجبال المحيطة حين بسطت Edith مظلّتها على أرض الإقلاع. ثم نادتني وأعلنت أننا جاهزون، وبدأ الريح يتحرك… ثم سمعت من خلفي: ‘اجري! اجري!’ بعد ثوانٍ فقدت الأرض تحت قدميّ وصرنا نرتفع في الهواء.

كان شعورًا لا يوصف من الحرية والخفة. الناس على Wank بداو كأنهم نمل، وبعد دقائق لم أعد أميز زوجي.

كان المنظر ساحرًا: بحيرة Starnberger وAmmersee تظهران بوضوح، وفي الأفق يلوح شكل ميونخ. تحليق فوق Alpspitze، وهو جبلي المفضل، شعور استثنائي.

طيران فوق Garmisch-Partenkirchen وRiessersee وHausberg صوب Eibsee وجزره الصغيرة كان حلماً يتحقق. في النهاية، حططنا بسلام مثل الانزلاق الناعم على بساط أخضر وأصفر—رحلة تشبه حلمًا لا تريد أن تستيقظ منه.”

ليست مغامرة عابرة

تجربة الطيران بالمظّلات فوق جبال الألب البافارية ليست مجرد مغامرة عابرة، بل رحلة فريدة تمزج بين الإثارة والمناظر الطبيعية الساحرة.

من التحليق فوق القمم والوديان الخضراء إلى مشاهدة البحيرات الصافية من السماء، يشعر الزائر وكأنه يعيش لحظة لا تُنسى تحمل في طياتها الحرية والمغامرة.

سواء كنت مبتدئًا أو من عشاق الرياضات الجوية، فإن هذه التجربة توفر لك ذكريات تدوم مدى الحياة وفرصًا لتوثيق لحظات رائعة بالصور والفيديوهات.

بافاريا تُقدّم لك فرصة للابتعاد عن صخب الحياة اليومية، والانغماس في عالم من الطبيعة الخلابة، مع شعور لا يُضاهى بالطمأنينة والأمان بفضل الاحترافية العالية للشركات المحلية. إنها دعوة لكل محبي السفر والمغامرة لتجربة السماء، واستكشاف جبال الألب من منظور جديد لا يُنسى.