أندرويد يُغلق بابه.. ما السر وراء التحقق الإلزامي القادم من غوغل؟

لطالما تميز نظام التشغيل أندرويد بكونه منصة مفتوحة تتيح حرية تنزيل التطبيقات من خارج المتجر الرسمي دون قيود كبيرة، وبفضل ذلك، استطاع المصنعون والمطورون استخدامه بحرية مع إجراء تعديلات تلائم المنتجات، ولكن هذا الانفتاح بات اليوم سيفا ذا حدين، إذ تحمل التطبيقات المثبتة من مصادر خارجية خطرا مضاعفا يصل إلى 50 مرة أكثر من التطبيقات الرسمية.

وتسعى شركة غوغل الآن إلى الموازنة بين حرية التوزيع وبين متطلبات الأمان عبر فرض تغييرات تلزم المطورين الراغبين في نشر تطبيقاتهم عبر المتاجر البديلة بالخضوع لعملية التحقق من الهوية بدءا من مارس/آذار 2026.

وتفتح عملية التحقق لجميع المطورين، وتصبح إلزامية في سبتمبر/أيلول 2026 في دول محددة، مثل البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، مع خطط للتوسع العالمي في عام 2027.

وتستهدف هذه الخطوة تقليص انتشار البرمجيات الضارة عبر ربط كل تطبيق بكيان قانوني معلوم مع منع تشغيل التطبيقات غير الموثقة أو تقييد وظائفها إذا خالفت سياسات السلامة حتى لو استطاع المستخدم تثبيتها يدويا.

بين الحماية والاحتكار

تسببت هذه الخطوة بانقسام واضح، حيث يرى المؤيدون أن هذا الإجراء خطوة لازمة لأن الحماية من المخاطر الأمنية تحظى بالأولوية، في حين يخشى المعارضون من خنق قنوات التطبيقات الحساسة بذريعة التحقق، حتى لو لم تراجع غوغل محتوى التطبيق.

وفي هذا السياق، يرى يوسف مبروك، من فريق "أوستورلاب" (Ostorlab) للأمن السيبراني، أن المخاوف الأمنية حقيقية، حيث تظل هذه الممارسة بمثابة ثغرة شائعة للهجمات في منظومة أندرويد، معتبرا أن المكاسب الأمنية لهذا التوجه ملموسة رغم القيود.

في المقابل، يرفض هانز كريستوف شتاينر، القائد التقني في متجر "إف-درويد" (F-Droid)، هذه المقايضة، مؤكدا في تصريح للجزيرة نت أن وضع أمن المستخدم في مواجهة حرية التوزيع هو معضلة زائفة.

إعلان

ويضيف شتاينر أن مشاريع، مثل "ديبيان" (Debian) و "إف-درويد" (F-Droid)، أثبتت لعقود أن البرمجيات الحرة والمفتوحة يمكنها توفير أمن أفضل من خلال المزيد من الانفتاح والحرية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدرت 37 منظمة حقوق رقمية رسالة مفتوحة تنتقد السياسة وتعتبرها تهديدا للبرمجيات الحرة.

ضريبة الهوية

تثير السياسة الجديدة قلقا بشأن الخصوصية وحماية البيانات، وهو ما أكده المحلل التقني ومطور أندرويد أنس المعراوي، الذي أوضح أن هذه السياسة أثارت جدلا وغضبا واسعين، حيث اعتبرها البعض تصرفا احتكاريا يهدف لإحكام السيطرة تحت غطاء الحماية الأمنية، وإثقالا لكاهل المطورين المستقلين بمتطلبات بيروقراطية تدفع المستخدمين قسرا نحو المتجر الرسمي كخيار أسهل.

ويلفت أنس المعراوي النظر إلى تحد إضافي يتمثل في مواجهة التوزيع دون توثيق تحذيرات أمنية تجعل التثبيت معقدا وتضع التطبيق موضع الشك المسبق، مما يضر بالتطبيقات البريئة والمفتوحة المصدر.

وشاطره الرأي إبراهيم صلاحات، مسؤول الأمن الرقمي في المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي (حملة)، الذي أوضح أن هناك أسبابا لا حصر لها تجعل المطور يفضل العمل دون كشف هويته لشركة ضخمة، وخاصة الباحثين في البيئات الحساسة سياسيا.

وحذر إبراهيم صلاحات من أن هذه القيود قد تمنع المطورين الصغار من توزيع تطبيقاتهم وتضيق خيارات المستخدم.

ويؤكد يوسف مبروك أن المطورين الهواة قد يواجهون عراقيل أكثر مما سبق رغم محاولات غوغل تقليل حدة الغضب عبر ميزة تسمح للمستخدمين المطلعين تقنيا بالاستمرار في التثبيت من مصادر غير موثقة، بالإضافة إلى إدخال حسابات خاصة للتوزيع المحدود للهواة والطلاب دون متطلبات هوية كاملة.

عقدة "آي أو إس"

ويرى المعارضون أن إلزامية التحقق تسلب أندرويد ميزته الأساسية عن نظام "آي أو إس" (iOS). ويؤكد إبراهيم صلاحات أنه إذا أصبح التحقق شرطا مسبقا، فإن التمييز بين النظامين يصبح رمزيا أكثر منه جوهريا، حيث يظل أندرويد مفتوحا كتعليمات برمجية ومغلقا في الممارسة العملية.

ويذهب هانز كريستوف شتاينر أبعد من ذلك، معتبرا أن غوغل وآبل تشكلان ثنائيا احتكاريا يعمل على حبس المستخدمين لحماية أرباحهما، مضيفا أن المستخدمين بحاجة إلى تحركات قانونية ضد الاحتكار، كما يحدث في أجزاء مختلفة من العالم، لتمكين البدائل الجيدة من الوصول للمستخدمين.

ويتزامن تحرك غوغل مع ضغوط تنظيمية دولية، مثل "قانون الخدمات الرقمية" (Digital Services Act) في الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لتعزيز مسؤولية المنصات عن حماية المستخدمين. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الإجراء يعزز هيمنة غوغل ويجعل منافسة المتاجر البديلة لها أمرا صعبا.

مستقبل البدائل المتاحة

لا شك في أن التغيير يضع المستخدم أمام خيارات صعبة، وهي إما الالتزام بالمتجر الرسمي وما يتيحه من ضمانات أمنية، أو مواجهة عراقيل تقنية وقانونية من أجل تثبيت التطبيقات الخارجية. وفي كلا الحالتين، تتأثر تجربة الملايين من المستخدمين الذين اعتادوا على مرونة أندرويد.

إعلان

وفي هذا الصدد، يرى أنس المعراوي أن هذه السياسة قد تدفع نحو المزيد من المأسسة والاحترافية، حيث لن تجد المشاريع الجادة عقبات تذكر في الامتثال لهذه الشروط الروتينية لضمان الوصول السلس للمستخدمين.

ولكن في المقابل، قد يواجه المطورون المستقلون والمشاريع المفتوحة المصدر التي تفضل العمل بأسماء مستعارة خيارا صعبا، وهو إما التوثيق الرسمي بتكاليفه، أو قبول صفة غير موثق وبناء سمعة تقنية صلبة لتعويض ذلك.

وقد يدفع هذا التغيير المستخدمين للبحث عن أنظمة معدلة للحفاظ على الحرية، ويقترح يوسف مبروك التوجه نحو نسخ، مثل "غرافين أو إس" (GrapheneOS) أو "لاينيغ أو إس" (LineageOS)، التي تمنح حرية أكبر وضوابط خصوصية قوية.

كما يشير يوسف مبروك إلى أن انغلاق أندرويد منح فرصة لأنظمة، مثل "هارموني أو إس" (HarmonyOS)، لشركة هواوي الصينية، كبديل للمستخدمين الباحثين عن المرونة.

ويصف أنس المعراوي الخطوة بأنها إيجابية بشكل عام للحماية، ولكنه يقترح شروط توثيق مخففة للتوزيع الخارجي.

وتتقاطع هذه الرؤية مع مطالب إبراهيم صلاحات بأن يكون التحقق تطوعيا لضمان عدم سلب إرادة المستخدمين، مؤكدا أن الانفتاح بحد ذاته يجعل البرمجيات أكثر أمانا لأنه يسمح للخبراء بفحص التعليمات البرمجية وإصلاح العيوب.

ختاما، يعكس المشهد اليوم التوتر بين الحرية والأمان، حيث تراهن غوغل على تعزيز ثقة المستخدمين بأمان نظامها، في حين يخشى كثيرون من أن يتحول أندرويد تدريجيا إلى نسخة أخرى من "آي أو إس"، مغلقة أكثر مما اعتاد عليه العالم.