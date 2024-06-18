التخزين السحابي.. تدابير مهمة للحفاظ على أمان البيانات

لا تقتصر مزايا خدمات التخزين السحابي على تخزين البيانات بطريقة عملية فحسب، بل إنها تتيح أيضا إمكانية الوصول إلى البيانات من أي مكان.

وفيما يلي تقدم الرابطة الألمانية لاقتصاد الإنترنت إيكو (eco) بعض النصائح للحفاظ على أمان البيانات على خدمات التخزين السحابي:

اختيار المنصة

تتمثل الخطوة الأولى لتخزين الصور بأمان في خدمات الحوسبة السحابية في اختيار الشركة المقدمة لهذه الخدمة، حيث توفر العديد من شركات الإنترنت المشهورة مثل غوغل فوتوز (Photos) وآبل آي كلود (iCloud) وأمازون فوتوز (Photos) ومايكروسوفت ون درايف (OneDrive)، منصة سهلة الاستخدام لتخزين الصور العائلية.

وإذا كان المستخدم يولي اهتماما خاصا لقواعد حماية البيانات، فإنه يجب اختيار شركة تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها، وهناك بعض الشركات، التي تتيح إمكانية تخزين الصور ومقاطع الفيديو بشكل مشفر، مما يوفر حماية إضافية ضد الوصول غير المصرح به.

المزامنة والنسخ الاحتياطي التلقائي

لضمان عدم فقدان صور الذكريات ومقاطع الفيديو المهمة، نصحت الرابطة الألمانية لاقتصاد الإنترنت بتفعيل وظيفة المزامنة والنسخ الاحتياطي التلقائي على الجهاز الجوال.

وتعمل هذه الوظيفة على تحميل الصور تلقائيا على خدمات الحوسبة السحابية دون قيام المستخدم بذلك، وتأتي هواتف أندرويد وهاتف آيفون من المصنع بوظيفة لتخزين الصور في النسخة الاحتياطية للبيانات.

ولتفعيل هذه الوظيفة يمكن لأصحاب هواتف غوغل أندرويد فتح تطبيق غوغل فوتو، وتسجيل الدخول في حساب غوغل، والنقر على صورة البروفايل الموجودة في الزاوية اليمنى العليا، وبعد ذلك يتم تحديد الخيار "النسخ الاحتياطي والمزامنة" في قائمة "إعدادات الصور".

وبالنسبة لأصحاب هواتف آبل وآيفون فإنه يمكن تفعيل هذه الوظيفة من خلال فتح قائمة الإعدادات والنقر على "معرف آبل" الخاص بالمستخدم، وبعد ذلك يتم تحديد "آي كلاود" ثم اختيار "الصور"، وعند تشغيل وظيفة "صور آي كلاود"، فإنه سيتم تخزين الصور تلقائيا في خدمة الحوسبة السحابية "آي كلاود"، وتبعا لحجم مكتبة الصور، فإنه قد يحتاج المستخدم إلى اشتراك مدفوع لزيادة السعة التخزينية.

التصنيف

نصحت الرابطة الألمانية بضرورة تصنيف الصور في ألبومات أو إلى فئات، ولا تقتصر مزايا هذا التصنيف على سهولة الحصول على لمحة عامة على الصور فحسب، بل إنه يساعد أيضا في العثور على صور معينة، وتوفر بعض الخدمات إمكانية التعرّف على الوجه أو وضع علامات جغرافية لجعل عملية التصنيف أكثر كفاءة.

وفي حالة وضع علامات جغرافية، فإنه يتم إضافة معلومات جغرافية إلى الصور تلقائيا، مثل خطوط الطول ودوائر العرض، بحيث يتمكن المستخدم من تصنيف الصور حسب المكان، الذي تم التقاطها فيه، وتساعد هذه الوظيفة في تجميع كل الصور الخاصة بإجازة معينة أو مدينة معينة.

المصادقة الثنائية

أشار الخبراء الألمان إلى ضرورة تأمين حساب المستخدم على خدمات الحوسبة السحابية بواسطة إجراءات الأمان الإضافية، مثلا عن طريق تفعيل وظيفة المصادقة الثنائية (2FA).

علاوة على أنه يتعيّن على المستخدم التحقق من إعدادات الخصوصية وحماية البيانات وتحديد الصور، التي ستكون ظاهرة للآخرين، وهناك العديد من خدمات الحوسبة السحابية تقوم بالتحقق تلقائيا من الصور، التي يتم تحميلها بحثا عن المحتويات غير القانونية.

النسخ الاحتياطي المنتظم

شددت الرابطة الألمانية لاقتصاد الإنترنت على عدم الاقتصار على خدمات الحوسبة السحابية فقط لتخزين الصور ومقاطع الفيديو، حتى لا يتعرض المستخدم لفقدان صور ذكرياته الجميلة، ولتجنب مثل هذه المواقف يجب عمل نسخ احتياطي من الصور ومقاطع الفيديو بصورة منتظمة على قرص صلب خارجي.

وبالنسبة لأصحاب هواتف آيفون، فإنه يمكن عمل نسخة احتياطية من البيانات عن طريق توصيل الهاتف الذكي بالحواسيب عن طريق الكابل، حتى يتم تخزين الصور ومقاطع الفيديو بأمان، إذا ما تعرضت خدمات الحوسبة السحابية لمشكلات.