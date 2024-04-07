كيفية تعطيل وظائف مشاركة الملفات بالهواتف الذكية

هناك العديد من الوظائف المفيدة لمشاركة الملفات لاسلكيا مع الأشخاص في النطاق المحيط مثل وظيفة آيردروب (Airdrop) بهواتف آبل آيفون أو وظيفة كويك شاير (Quick Share) بهواتف أندرويد، ولكن من الأفضل تقييد إعدادات هذه الوظائف اللاسلكية حتى لا تكون ظاهرة لجميع الأشخاص.

ومن خلال هذه الوظائف اللاسلكية قد يتلقى المستخدم بدون إذنه أو رغبته بعض الصور أو مقاطع الفيديو على هاتفه الذكي، وقد تكون هذه الملفات في أسوأ الأحيان عبارة عن محتويات إباحية أو مشكوك في طبيعتها، وإذا لم تكن هناك رغبة لدى المستخدم في إرسال أو استقبال ملفات مع الآخرين، فمن الأفضل تعطيل هذه الوظائف.

وظيفة آيردروب

ويتم تعطيل وظيفة آيردروب بهواتف آبل آيفون عن طريق ما يعرف باسم مركز التحكم، والذي يتم فتحه عن طريق القيام بحركة مسح من الزاوية العلوية جهة اليمين إلى أسفل، وعندما يظهر مركز التحكم يتم الضغط على بطاقة إعدادات الشبكة أعلى الجانب الأيسر، وبعد ذلك يتم النقر على زر "آيردروب"، وتفعيل بند "إيقاف الاستقبال".

ودائما ما ينصح الخبراء عند استعمال وظيفة آيردروب بتحديد الخيارات "لجهات الاتصال فقط" أو "لكل 10 دقائق"، عندما يرغب المستخدم في مشاركة البيانات مع أشخاص ليسوا مسجلين في جهات الاتصال، وبعد مرور 10 دقائق من ظهور وظيفة آيردروب لجميع الأشخاص، فإنها تعود للضبط على الخيار "لجهات الاتصال فقط".

وظيفة كويك شاير

وبالنسبة لهواتف أندرويد، فإنه يتم إيقاف وظيفة مشاركة الملفات بطريقة مشابهة، إذ يتعين على المستخدم إجراء حركة مسح من الحافة العلوية للشاشة إلى أسفل لكي يتم فتح ما يعرف باسم "شريط الحالة" وبه الإعدادات السريعة، وهنا يجد المستخدم زر كويك شاير لتشغيل أو إيقاف وظيفة مشاركة الملفات. وإذا لم يظهر هذا الزر، فإنه يمكن إضافته عن طريق أيقونة القلم.

ويتيح زر كويك شاير للمستخدم الوصول إلى إعدادات وظيفة المشاركة السريعة، ولكن من الأفضل أن يتم ضبط الوظيفة على خيار "جهات الاتصال" بحيث يكون الهاتف الذكي ظاهرا فقط لجهات الاتصال القريبة عندما يكون الهاتف الذكي مشغلا والشاشة مفتوحة.

ولكي يتم مشاركة البيانات مع الأشخاص غير المسجلين في جهات الاتصال، فإنه يتوافر بند "لمدة 10 دقائق فقط"، وبعد ذلك يتم التحويل تلقائيا إلى وضع "جهات الاتصال".

وقد أعادت شركة غوغل تسمية هذه الوظيفة مؤخرا، بحيث قد تظهر على الأجهزة القديمة باسم وظيفة نيرباي شاير (Nearby Share) أو كويك شاير. ورغم تغيير اسم الوظيفة، فإنها تعمل بالطريقة نفسها.

ولا تتوافق وظيفة آبل آيردروب مع وظيفة غوغل كويك شاير أونيرباي شاير، وبالتالي فإن وظيفة مشاركة الملفات تقتصر على الهواتف الذكية، التي تعمل بنفس نظام التشغيل.