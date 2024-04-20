كيف تحافظ على عمر بطارية هاتف الآيفون لأطول فترة ممكنة؟

في عصر أصبحت فيه هواتفنا الذكية محور حياتنا الشخصية والمهنية، نتمنى دائما أن تدوم بطارية الهواتف لأطول فترة ممكنة.

وبينما ننتظر بفارغ الصبر التقدم التكنولوجي في عالم البطاريات واختراع البطارية التي ستدوم لسنوات طويلة، فهناك عدة نصائح وخطوات يمكن لمستخدمي هواتف آيفون اتباعها للحفاظ على بطارية أجهزتهم لأطول فترة ممكنة.

1- الشحن بذكاء

يمكنك الاستفادة من ميزات نظام التشغيل "آي أو إس" للحفاظ على عمر البطارية، ومن أهمها ميزة "الشحن المُحسن للبطارية" (Optimized Battery Charging)، وهي ميزة ذكية مصممة لتحافظ على عمر بطارية الآيفون عبر تعلم عادات ونمط شحنك للهاتف خلال اليوم.

فعند تفعيل تلك الميزة، يحافظ النظام على شحن البطارية بنسبة 80% طوال الليل، ثم يكمل الشحن إلى 100% قبل موعد استيقاظك المعتاد صباحا، هذه الطريقة تقلل الضغط على بطاريات الليثيوم أيون، مما يبطئ من عملية تدهور حالتها الطبيعية على مدار الزمن.

لتفعيل هذه الميزة، انتقل إلى "الإعدادات" (Settings)، ثم إلى "البطارية" (Battery)، ثم اختر "صحة البطارية والشحن" (Battery Health & Charging).

2- معرفة مصادر الاستنزاف

هل تتساءل أين تتسرب شحنة بطارية هاتف الآيفون خلال اليوم؟ يتيح لك نظام "آي أو إس" تتبع استهلاك البطارية حسب التطبيق الذي يستنزفها، ويمكنك الوصول لهذه المعلومة عبر "الإعدادات" ثم اختيار "البطارية".

تسمح لك هذه الميزة بتحديد التطبيقات أو الألعاب التي تستهلك طاقة البطارية باستمرار، فإذا كان هناك تطبيق أو لعبة معينة تستنزف طاقة البطارية بصورة مبالغة، يمكنك تقليل استخدامها، أو استخدامها فقط عند توصيل الهاتف بالشاحن، أو حتى حذفها والبحث عن بديل لها.

3- تحسين الإعدادات

تعطيل بعض الميزات داخل إعدادات الهاتف قد يُحسّن من عمر البطارية بشكل عام. وفي حين أن بعضها قد يكون مفيدا، فإننا لا نستخدم أجهزتنا بنفس الطريقة. فمثلا إحدى الميزات التي تقترح عليك آبل تعطيلها، إذا كان عمر البطارية مشكلة في هاتفك، هي "تحديث التطبيقات في الخلفية"، التي ستجدها في "الإعدادات"، ثم اختيار "عام" (General).

تسمح هذه الميزة للتطبيقات بالعمل بصورة دورية في الخلفية لتحميل البيانات مثل البريد الإلكتروني، أو رفع البيانات الأخرى مثل الصور والوسائط المختلفة إلى خدمة التخزين السحابية.

كذلك الإشعارات التي تضيء شاشة هاتفك تستهلك طاقة البطارية، لذا يمكنك تخصيص تفضيلات الإشعارات الخاصة بك من خلال "الإعدادات" ثم اختيار "الإشعارات" (Notifications) لإيقاف أي إشعار ترى أنه غير ضروري من أي تطبيق على هاتفك.

مثلا إذا كانت تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب الأساسي في استنزاف بطاريتك، فيمكنك تقليل تكرار إشعاراتها أو حتى إيقافها تماما للحد من استهلاك طاقة البطارية.

4- تقليل الاستهلاك

إذا كنت تمتلك هاتف آيفون بشاشة "أوليد" (OLED)، فإن استخدام الوضع المظلم (Dark Mode) قد يقلل بصورة كبيرة من استهلاك الطاقة، لأن هذا النوع من الشاشات يعرض اللون الأسود النقي بإطفاء البكسلات، مما قد يحفظ نحو 30% من عمر البطارية إذا توفرت الظروف المناسبة.

يمكنك تفعيل الوضع المظلم من خلال "الإعدادات" ثم اختيار "الشاشة والإضاءة" (Display & Brightness) واختيار الوضع المظلم (Dark). كما يمكنك تحديد أوقات معينة من اليوم لتفعيل هذا الوضع، والأفضل أن تختار تفعيله خلال الليل، لكي تحافظ أيضا على عينيك خاصة إن كنت تتصفح الهاتف قبل النوم في غرفة مظلمة.

كما يمكنك تقليل الاستهلاك عبر تفعيل "وضع الطاقة المنخفضة" (Low Power Mode)، ويمكنك الوصول إليه عبر "الإعدادات" ثم "البطارية"، حيث يخفض هذا الوضع من نشاط الهاتف في الخلفية، ويقلل سطوع الشاشة، ويحد من الرسوم المتحركة داخل نظام التشغيل، بهدف الحفاظ على شحن البطارية لأطول مدة ممكنة.