جيل جديد من جهاز التتبع الخاص بآبل "آيرتاغ" قد يصل عام 2025

أطلقت شركة آبل أجهزة "آيرتاغ" (AirTag) في أبريل/نيسان 2021، وقد مرت 3 سنوات ونصف السنة ولم يتلق أي تحديث منذ ذلك الحين، ولكن جميع المؤشرات تدل على أن إصدارا جديدا من آيرتاغ يمكن أن يصل في منتصف عام 2025، وفقا لوقع "ماك رومرس".

وذكر تقرير نشره موقع بلومبيرغ أن آبل تعمل على إنشاء نسخة جديدة من آيرتاغ تحمل اسم "بي 589" (B589)، الذي أحرز تقدما جيدا في اختبارات التصنيع، وقال أحد المطلعين على الأمر إن الإصدار الجديد سيكون مشابها للطراز الحالي، إذ لا توجد تعديلات على التصميم، لكنه يوفر نطاقا أفضل ويعزز الشريحة اللاسلكية المدمجة وأفضل من ناحية الخصوصية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 قال مينغ تشي كو محلل سلسلة التوريد في شركة آبل "إن الإنتاج الضخم لجهاز آيرتاغ من الجيل الثاني تم تأجيله من الربع الرابع لعام 2024 حتى وقت لم يحدد عام 2025″، ولكنه لم يقدم سببا لهذا التغيير. وبالتالي، يتفق كو ومارك جورمان المتخصص في منتجات آبل على أن جهاز آيرتاغ الجديد قادم في العام المقبل، وفقا لما نشره موقع ماك رومرس.

ميزات النسخة الجديدة من آيرتاغ

أفاد مارك جورمان أن جهاز آيرتاغ الجديد سيُزوّد بشريحة مطورة مع إضافة تحسينات على تتبع الموقع، ومن المنتظر أن يكون آيرتاغ مزوّدا بشريحة النطاق الترددي الفائق العرض "ألترا وايدباند" (Ultra-Wideband) من الجيل الثاني والتي ظهرت أول مرة في هواتف "آيفون 15" العام الماضي.

وسيأتي مزودا بمكبر صوت يصعب إزالته كإجراء أمني لمنع التتبع، وبالنسبة للتصميم فلا يُتوقع وجود تغييرات جوهرية، إذ سيكون مشابها لجهاز آيرتاغ المعروف.

وذكر جورمان أن الجهاز الجديد سيتميز بنطاق ترددي أفضل، مما يسمح لميزة "العثور الدقيق" (Precision Finding) بالعمل مسافات أبعد.

ومن جهة أخرى، ذكر مينغ تشي كو أن الجهاز الجديد سيكون متوافقا مع نظارات "آبل فيجن برو" (Apple Vision Pro)، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتُعد هذه الميزات ضرورية في الحقبة التكنولوجية الحالية، ويأمل المستخدمون أن تلتزم آبل ببطارية قياسية قابلة للاستبدال وتدوم لمدة عام، وأن يكون التصميم مقاوما للماء والغبار، وبالنهاية أن يكون السعر مقبولا، إذ إن سعر آيرتاغ الحالي يبلغ 29 دولارا.