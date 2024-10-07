لا شك في أن كيفية تحقيق الربح من سناب شات أصبحت هدفًا للعديد من الأفراد والشركات بفضل الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها المنصة، وخصوصًا بين الفئات الشبابية، إذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

وتغير عالم الأعمال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يمكن للأشخاص الآن التواصل بسهولة مع العملاء المحتملين وكسب المال من خلال تلك المنصات.

ونحاول من خلال المقال التالي توضيح كيفية تحقيق الربح عبر سناب شات، وكيفية الاستفادة من قاعدة المستخدمين من أجل كسب المال بسهولة.

أساسيات سناب شات

إذا كنت تبحث عن كيفية تحقيق الربح من خلال سناب شات، فمن المحتمل أنك تعرف القليل على الأقل عن المنصة.

وفي الوقت نفسه، فإن سناب شات ليست بديهية كليًا مثل بعض تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى، ولديها مفرداتها الخاصة، وإليك ملخص لبعض المصطلحات والعبارات الرئيسية التي تحتاج إلى فهمها:

الدردشة: ميزة مراسلة تتيح لك التواصل مع الأصدقاء أو المجموعات. تحذف سناب شات الدردشات تلقائيًا بمجرد مشاهدتها أو انتهاء صلاحيتها. والقصص: مجموعة من الصور أو مقاطع الفيديو التي تتاح لمدة 24 ساعة ومن ثم تحذف تلقائيًا.

القصص المباشرة: تشبه القصص، إلا أنها صور أو مقاطع فيديو لمستخدمين آخرين في حدث أو موقع محدد، كما أنها متاحة لمدة 24 ساعة فقط.

العدسات: طريقة لاستخدام الواقع المعزز لإضافة تأثيرات ممتعة إلى صورك يمكن إرسالها إلى أصدقائك أو نشرها عبر القصص. والمرشحات: تشبه العدسات، لكنها عبارة عن تراكبات صور ثابتة بدلًا من الواقع المعزز.

خريطة سناب شات: تسمح للمستخدمين بمشاركة الموقع الجغرافي. ويظهر الأصدقاء عبر الخريطة كرمز تعبيري (Bitmoji).

منصة النجوم (Spotlight): تعد بمنزلة الطريقة الأساسية لتحقيق الربح من سناب شات، ويمكن للمستخدمين إرسال مقاطع الفيديو للحصول على فرصة لتحقيق الربح الذي يحدد من خلال عوامل، مثل العدد الإجمالي لمشاهدات الفيديو الفريدة والمفضلة، بالإضافة إلى عدد المستخدمين اليوميين الذين يشاهدون اللقطات.

كيفية تحقيق الربح من سناب شات

توفر سناب شات فرصًا فريدة ومختلفة للمبدعين لتحقيق الربح من المحتوى، ويشمل ذلك المحتوى المدعوم وبرامج تقاسم الإيرادات والهدايا.

الشركاء في القصص

يتأهل المبدعون الذين ينشرون القصص باستمرار عبر سناب شات للانضمام إلى برنامج تقاسم عائدات القصص. وفي هذا البرنامج، تدرج سناب شات إعلانات بين لقطات المبدعين، ويحصلون على جزء من الإيرادات بناءً على العائدات الناتجة عن تلك الإعلانات.

ويتراوح المبلغ الذي يمكن الحصول عليه ما بين 60 و240 دولارا حسب مستوى المشاركة لكل قصة. وكلما كان المحتوى الذي تقدمه أكثر جاذبية زادت احتمالية العائد.

وتوجد مجموعة من المؤهلات اللازمة للانضمام إلى برنامج تقاسم العائدات هذا، وهي أن يكون لديك ما لا يقل عن 50 ألف مشترك في حساب عام وأكثر من 25 مليون مشاهدة أو 12 ألف ساعة من وقت المشاهدة خلال الأيام الـ28 الماضية، وأن تنشر عبر قصتك العامة لمدة 10 أيام، كل منها بما لا يقل عن 20 لقطة يوميًا على مدار آخر 28 يومًا وأن يكون عمرك 18 عامًا أو أكبر.

التعاون مع صناع المحتوى

يعد العمل مع صناع المحتوى الآخرين طريقة مفيدة للوصول إلى جمهور واسع وتحقيق الربح. ويمكن إنتاج محتوى يجذب المتابعين من خلال التعاون مع صناع محتوى آخرين لديهم جمهور مماثل، مما يزيد من نمو جمهورك ويجذبه.

وقد يتخذ التعاون أشكالًا مختلفة، مثل إنشاء محتوى مشترك، أو إجراء بث مباشر معًا، أو حتى إقامة مسابقات. ويكمن السر في تحديد صناع المحتوى الذين لديهم جمهور مستهدف مماثل والذين يعزز عملهم ما تقوم به.

وتتنوع أرباح التعاون على نطاق واسع، ولكنها يمكن أن توفر ما بين 60 و360 دولارًا إضافية شهريًا، اعتمادًا على نجاح التعاون والوصول المشترك للمبدعين المشاركين.

المحتوى المدعوم عبر كرياتر ماركيت بليس (Creator Marketplace)

تستعين العديد من العلامات التجارية بمبدعي سناب شات للشراكة في المحتوى المدعوم، على غرار ما يفعلونه مع منصات مثل إنستغرام أو تيك توك أو يوتيوب.

وتوفر منصة ماركيت بليس في سناب شات للعلامات التجارية الفرصة لاكتشاف منشئي سناب شات للشراكة معهم. وفي منصة ماركيت بليس، يمكن للشركات البحث عن المبدعين بحسب معايير بحث متعددة، ويشمل ذلك الميزانية واللغة والتخصص، ويتمتع المبدعون بالتحكم الكامل في الأسعار والمشاريع التي يقبلونها أو يرفضونها.

ويستطيع المبدع الذي يتمتع بجمهور كبير عبر سناب شات الترويج للمنتجات مقابل رسوم. وبصفتك مؤثرًا، يمكنك إنشاء لقطات تعرض علامة تجارية أو منتجًا لمتابعيك عبر سناب شات، وتحصل على أرباح مقابل ذلك.

ويتضمن إنشاء المحتوى المدعوم ونشره عادةً رسومًا ثابتة بناءً على مدى وصول المؤثر وجمهوره، ومن الممكن العثور على رعاة بنفسك، أو يمكنك العمل مع منصات تساعدك في التواصل مع الرعاة.

يُشار إلى أن فريق سناب شات يختار المبدعين الذين ينضمون إلى ماركيت بليس.

هدايا المبدعين

يمكن للجمهور شكر المبدعين على المحتوى من خلال إرسال هدايا افتراضية. ويمكن للمعجبين شراء رموز سناب شات المميزة سناب توكينز (Snap Tokens) التي يمكن استبدالها بالهدايا.

وتخطر المنصة المعجب عندما يفتح المبدع هديته، مع منح المبدع خيار الرد لشكر المعجب. ويجب أن يكون عمرك 16 عامًا أو أكبر لتلقي الهدايا.

وبناءً على قاعدة متابعيك ومستوى المشاركة أثناء البث المباشر، يمكنك كسب ما بين 6 و120 دولارًا لكل بث مباشر من خلال الهدايا.

التسويق بالعمولة

توفر سناب شات إمكانية الترويج للمنتجات عبر التسويق بالعمولة، وهو نموذج أعمال شائع بين المدونين وأصحاب مواقع الويب، ولكن يمكن استخدامه أيضًا عبر سناب شات.

وفي حين أن العديد من الشبكات الاجتماعية الأخرى لديها الكثير من القيود حول التسويق بالعمولة، فإن هذا ليس هو الحال حاليًا مع سناب شات إذ يمكنك استخدام الروابط مع أي منشور، ولا يتعين عليك إخفاؤها.

ونتيجة لذلك، يمكنك إنشاء منشورات تعرض المنتجات أو الخدمات أو حتى التطبيقات الأخرى، وتضمين رابطك الفريد لجذب المشاهدين إلى الصفحة المقصودة.

ويمكن أن تتراوح العمولات ما بين 6 و180 دولارا شهريًا، اعتمادًا على عدد المبيعات والمنتجات التي تروجها.

منصة الأضواء (Spotlight)

تُعد منصة الأضواء بمنزلة المكان الذي يمكن للمستخدمين الذهاب إليه لاكتشاف المحتوى الجديد عبر المنصة. وتهدف خوارزمية هذه المنصة إلى تلبية تجربة كل مستخدم على وجه التحديد بناءً على اهتماماته.

وتوفر سناب شات منصة الأضواء بصفتها طريقة لاكتشاف عالم المنصة في مكان واحد، ورؤية وجهات نظر من مختلف أنحاء مجتمع سناب شات. وتسلط هذه المنصة الضوء على أكثر اللقطات الممتعة، بغض النظر عن منشئها.

ويمكن أيضًا مكافأة المبدعين عبر منصة الأضواء. وتنص سناب شات على أن مستخدمي سناب شات المؤهلين يحصلون على مكافآت شهرية يمكن صرفها نقدًا إذا كانوا من المبدعين الأفضل أداءً في ذلك الشهر التقويمي.

وبناءً على عدد المشاهدات والتفاعلات، من المتوقع أن يتمكن صناع المحتوى من كسب ما بين 250 دولارا و35 ألفا في المتوسط ​​لكل مقطع فيديو. ويمكن لأولئك الذين لديهم ملايين المشاهدات جني أموال إضافية إذا كانت مقاطع الفيديو ذات جودة عالية للغاية.

وتحدد سناب شات المكافأة من خلال عوامل مثل تفاعلك ومشاهداتك، ولكي تكون مؤهلًا يجب أن يكون لديك حساب عمره شهر واحد على الأقل، وحساب عام، وألف متابع على الأقل، وأن تتلقى 10 آلاف مشاهدة على الأقل في شهر تقويمي، وأن تنشر 10 مرات على الأقل في 5 أيام مختلفة على الأقل في شهر تقويمي باستخدام أداة سناب شات الإبداعية (Snapchat Creative) وأن ترسل محتوى أصليًا وأن تعد حساب الدفع بشكل صحيح. ويتلقى المبدعون المؤهلون للبرنامج إشعارًا عبر سناب شات.

بيع البضائع

مع نمو قاعدة المشتركين المخلصين والمتفاعلين في سناب شات، قد تجد أنهم مهتمون بشراء البضائع التي تحمل علامتك التجارية. ويمكن للمبدعين بيع بضائعهم عبر سناب شات من خلال الاستفادة من مزايا التسوق المتكاملة في المنصة للوصول إلى جمهورهم بشكل مباشر.

وتتيح ميزة المتجر في سناب شات للمبدعين إنشاء متجر لعرض المنتجات. وللبدء، يمكن للمبدعين استخدام متجر سناب شات أو التكامل مع منصة شوبيفاي (Shopify) لإدارة المخزون والمبيعات.

ويتيح هذا للمتابعين تصفح البضائع وشراءها دون مغادرة التطبيق، مما يجعل العملية مريحة وجذابة لكل من المبدع وجمهوره.

بيع المنتجات والخدمات الرقمية

يمكنك أيضًا تحقيق الربح من سناب شات بصفتك مبدعا باستخدام خبرتك. ويختار العديد من المبدعين تقديم خدمات التدريب أو بيع المنتجات الرقمية، مثل الكتب الإلكترونية أو الدورات التدريبية أو الإرشاد أو جلسات الاستشارة، مباشرةً من خلال منصة سناب شات أو خارجها.

ومن خلال الترويج لهذه المنتجات الرقمية من خلال قصص سناب شات الجذابة والرسائل المخصصة وإعلانات سناب شات المستهدفة، يمكن للمبدعين الوصول إلى جمهور كبير بفعالية وتحقيق الربح.

الإعلانات

مثل معظم منصات التواصل الأخرى، يتضمن نموذج أعمال سناب شات الإعلانات. ومع أكثر من 249 مليون شخص يستخدمون هذه المنصة كل يوم، منهم 75% من الشباب، لا يمكن إنكار أن الإعلان عبر المنصة يقدم فرصًا كبيرة للشركات.

وتقدم سناب شات العديد من تنسيقات الإعلانات المختلفة، ويشمل ذلك:

إعلانات المجموعة (سلسلة من المنتجات).

الإعلانات التجارية (تصل مدتها إلى 3 دقائق).

الفلاتر (التراكبات الفنية).

العدسات (التفاعل مع الواقع المعزز).

إعلانات الصور الفردية أو مقاطع الفيديو.

إعلانات القصص (سلسلة من الإعلانات).

ويمكن استخدام الإعلانات لأغراض مختلفة عديدة، ويشمل ذلك زيادة عمليات تثبيت التطبيقات، أو بيع منتج عبر موقع للتجارة الإلكترونية، أو جذب النقرات إلى أي نوع من مواقع الويب، أو توجيه حركة المشاة إلى شركة محلية.

وإذا كنت تتطلع إلى تحقيق الربح من سناب شات، فإن بإمكانك التواصل مع الشركات التي قد تكون مهتمة بالوصول إلى جمهور سناب شات.

وإذا كنت خبيرًا في سناب شات، فقد يكون أصحاب الأعمال مهتمين بدفع المال لك لإنشاء حملاتهم الإعلانية وإدارتها.

وأوائل عام 2022، أطلقت سناب شات برنامجًا يمكّن المستخدمين المحددين من تقاسم عائدات الإعلانات الناتجة عن الإعلانات أثناء التشغيل في قصص سناب شات.

وهذا البرنامج مفتوح فقط لأبرز منشئي سناب شات الذين يطلق عليهم نجوم سناب (Snap Stars) وتنظر المنصة تلقائيًا في انضمام المبدعين إلى برنامج نجوم سناب، حيث يمكنهم البدء بتحقيق الربح إذا كان لديهم ما لا يقل عن 50 ألف متابع، و25 مليون مشاهدة شهرية، ونشر ما لا يقل عن 10 قصص آمنة للعلامة التجارية شهريًا مع ما لا يقل عن 20 لقطة لكل منها.

بيع العدسات والفلاتر

يصنع منشئو العدسات مرشحات الواقع المعزز التي يمكنك استخدامها في سناب شات. وتُعد هذه المرشحات أحد الأسباب الرئيسية لبقاء سناب شات، وأصبحت واحدة من أكثر المزايا غير الرمزية للمنصة.

وإذا نجحت تصميماتك، فإن سناب شات تنص على أنها تقدم فرصًا محتملة للإيرادات والشراكة. ووفقًا لشبكة "سي إن إن" يكسب أفضل بائعي العدسات أكثر من 30 ألف دولار شهريًا من جميع عمليات التنزيل.

وتأتي الأموال إلى حد كبير من إقناع العلامات التجارية الكبرى بتوظيفك لتصميم العدسات. كما تستطيع تصميم وإطلاق مرشحات جغرافية للترويج لمكان أو حدث عام مرتبط بمجال عملك، مثل الحدائق أو الأحياء أو المدن. وينشر مستخدمو سناب شات المرشحات، حتى تلك التي تحمل علامة تجارية.

وعندما تريد عقد حدث في مكان معين أو عند فتح متجر جديد، يمكنك إنشاء مرشح جغرافي. ويمكن أن تساعدك المرشحات الجغرافية في الترويج لعملك أو زيادة الوعي بالعلامة التجارية.

وتنقسم المرشحات الجغرافية عمومًا إلى نوعين: شخصي وتجاري. ويجب عليك تضمين العلامات التجارية أو الشعارات عند إنشاء مرشح جغرافي تجاري. وعند مشاركة مرشح جغرافي، لا يمكنك استخدام أرقام الهواتف أو جهات الاتصال أو عناوين المواقع.

واعتمادًا على تعقيد وحصرية التصميم، يمكن أن يصل سعر المرشح الجغرافي المخصص إلى ما بين 12 و120 دولارا.

المحتوى المتميز

إذا كنت تنشئ محتوى عالي الجودة فإن متابعيك يرغبون في دفع المال مقابله، فيمكنك التفكير في تقديم محتوى متميز عبر سناب شات بريميم (Snapchat Premium). وقد يتضمن ذلك لقطات حصرية أو قصصًا أو حتى عدسات.

ويمكنك تحصيل رسوم مقابل المحتوى المتميز على أساس اشتراك شهري أو على أساس كل قطعة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سناب شات بريميم ليس ميزة رسمية لكسب المال عبر سناب شات.

برنامج الإحالة

من خلال تشجيع الآخرين على التسجيل في المنصة أو الخدمات المحددة داخلها، يمكنك تحقيق الربح عبر مشاركة رمز الإحالة عبر سناب شات من أجل دعوة الأصدقاء وجهات الاتصال للانضمام إلى هذه الخدمات.

ويمكن أن تكسبك كل إحالة ناجحة مكافأة، والتي قد تكون نقودًا أو خصومات أو أرصدة. وتحصل على أموال عندما ينضم شخص ما من خلال رابطك ويستوفي متطلبات معينة. وعادةً ما يشمل هذا التعويض أرصدة أو بطاقات هدايا أو نقودًا.

كم يربح منشئو سناب شات من منصة الأضواء؟

كاتي فيني (Katie Feeney) منشئة محتوى لديها أكثر من 850 ألف مشترك في سناب شات، وكسبت مليون دولار في شهرين فقط من خلال النشر عبر منصة الأضواء.

جوي روجوف (Joey Rogoff) منشئ محتوى لديه أكثر من 80 ألف مشترك في سناب شات، وكسب ما لا يقل عن 1.2 مليون دولار من خلال النشر عبر منصة الأضواء.

كم يربح منشئو سناب شات من العدسات؟

سيرين كويامكو (Cyrene Quiamco) منشئة عدسات واقع معزز للعلامات التجارية عبر سناب شات، وكسبت نحو 750 ألف دولار في عام واحد.

هارت ووليري (Hart Woolery) متخصص في إنشاء المؤثرات البصرية من الأفلام باستخدام عدسات الواقع المعزز، وكسب ما يقرب من 500 ألف دولار في عام واحد من عمله.

فيليب والتون (Philip Walton) فني اتصالات وملاحة طائرات سابق ومنشئ عدسات واقع معزز عبر سناب شات، وكسب أكثر من 230 ألف دولار في عام واحد.

فرانك شي (Frank Shi) وشوان بودافونغ (Xuan Buddhavong) متخصصان في الواقع الافتراضي ويصممان عدسات الواقع المعزز للعلامات التجارية ضمن سناب شات، وقد كسبا ما يقرب من 4 ملايين دولار في عام واحد من خلال التصميم للعلامات التجارية.

نصائح لكيفية تحقيق الربح من سناب شات

١- حاول بناء قاعدة كبيرة من المتابعين المتفاعلين. وكلما زاد عدد المتابعين لديك زاد تفاعلهم، وزادت قيمة حسابك للعلامات التجارية والشركات الأخرى.

٢- حاول إنشاء محتوى عالي الجودة، ويجب أن تكون لقطاتك وقصصك جذابة ومفيدة وجذابة بصريًا.

٣- حاول نشر المحتوى الجديد بانتظام لإبقاء متابعيك متفاعلين.

٤- استخدم الوسوم ذات الصلة. وتعد الوسوم طريقة مفيدة لجذب أشخاص إضافيين لرؤية محتواك.

٥- تفاعل مع متابعيك من خلال الرد على التعليقات والأسئلة والمشاركة في المحادثات.

٦- – تعاون مع منشئي محتوى آخرين. ويعد الترويج المتبادل طريقة مفيدة للوصول إلى جمهور جديد وزيادة عدد متابعيك.

الأسئلة الشائعة عن كيفية تحقيق الربح من سناب شات

كيف تعمل سناب شات؟

تُعد سناب شات بمنزلة منصة مراسلة متعددة الوسائط تسمح للمستخدمين بنشر الصور ومقاطع الفيديو والرسائل التي تختفي بعد المشاهدة.

وتتميز المنصة بعناصر تفاعلية مختلفة، مثل القصص، وهي عبارة عن مجموعات من اللقطات يمكن مشاهدتها لمدة 24 ساعة، وخريطة سناب شات التي تعرض مواقع المستخدمين.

ومن أجل تحسين المحتوى، تقدم سناب شات أدوات إبداعية، مثل المرشحات والعدسات والرموز التعبيرية. وتوفر أيضًا فرصًا للعلامات التجارية والمبدعين للتفاعل مع الجمهور من خلال صفحة اكتشف (Discover) والإعلانات ومزايا التسوق المتكاملة.

هل من الممكن تحقيق الربح من سناب شات؟

تستطيع تحقيق الربح من سناب شات من خلال طرق مختلفة، ويشمل ذلك مكافآت منصة الأضواء، والشراكات مع العلامات التجارية، والترويج للمنتجات، والتسويق بالعمولة.

ويمكن للمبدعين تحقيق الربح من المحتوى من خلال بناء قاعدة قوية من المتابعين، وإشراك جمهورهم، والمشاركة في برامج تحقيق الدخل الخاصة بالمنصة.

ما الحد الأدنى لعدد المتابعين المطلوب لتحقيق الربح من سناب شات؟

بالرغم من عدم وجود حد أدنى صارم لعدد المتابعين لجميع طرق تحقيق الدخل، فإن وجود ألف متابع على الأقل وتحقيق مشاهدات كبيرة (أكثر من ألف في الشهر) ضروري بشكل عام للتأهل لبرامج مثل منصة الأضواء والشراكات مع العلامات التجارية.

كم يمكنني أن أربح من سناب شات؟

تختلف الأرباح عبر سناب شات على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال، يمكن للمبدعين كسب ما بين 60 و600 دولار لكل مقطع فيديو عبر منصة الأضواء، بينما يمكن أن تحقق الشراكات مع العلامات التجارية ما بين 120 و1200 دولار أو أكثر لكل تعاون، اعتمادًا على عدد المتابعين ومستويات المشاركة.

كيف يمكنني تفعيل زر الاشتراك في سناب شات؟

من أجل تفعيل زر الاشتراك في سناب شات، فإنك تحتاج إلى إنشاء حساب عام. وبمجرد حصولك على 100 مشترك على الأقل في حسابك العام، قد تكون مؤهلًا للحصول على وضع صانع المحتوى (Creator) الذي يسمح لك بتفعيل زر الاشتراك والحصول على وصول إضافي عبر المنصة.

كيف تنشئ حسابا عاما عبر سناب شات؟

عند إنشاء حساب سناب شات، يمكنك اختيار إذا كنت تريد أن يكون الحساب عامًا أم لا. وتسمح الحسابات العامة للمبدعين بالوصول إلى جمهور جديد واكتساب المزيد من المتابعين. ومن أجل إنشاء حساب عام، افتح تطبيق سناب شات وانقر على أيقونة حسابك في الزاوية اليسرى العلوية.

وبعد ذلك، انقر على أيقونة الترس في الإعدادات وحدد "إنشاء حساب عام" واتبع الإرشادات لإعداد حساب، ويشمل ذلك إضافة صورة حساب وسيرة ذاتية وتفاصيل أخرى ذات صلة.

كيفية التحقق من حسابك عبر سناب شات

قد يؤدي التحقق من حسابك عبر سناب شات، الذي يجري تمييزه بأيقونة النجمة الذهبية المرغوبة، إلى تعزيز مصداقيتك وظهورك عبر المنصة.

وفي حين لا توجد طريقة مباشرة للتحقق، فإن الحفاظ على حساب قوي ونشط قد يلفت انتباه فريق سناب شات، مما يدفعه إلى منحك أيقونة النجمة الذهبية.

هل تحصل على أموال مقابل كل مشاهدة عبر سناب شات؟

لا تدفع سناب شات للمستخدمين بناءً على عدد المشاهدات، ولا تكسب المنشورات المنتظمة عبر سناب شات أموالا. ومع ذلك، يمكنك إرسال أفضل اللقطات لديك إلى منصة الأضواء للحصول على فرصة لتحقيق الربح. وتكسب اللقطات التي تنشر عبر منصة الأضواء أموالاً بناءً على عدد المشاهدات وعوامل أخرى.

هل يتقاسم مستخدمو سناب شات عائدات الإعلانات الناتجة عن محتواهم؟

بالنسبة لمعظم مستخدمي سناب شات، لا توجد طريقة لتقاسم عائدات الإعلانات. ومع ذلك، توفر المنصة برنامج تقاسم عائدات الإعلانات لمجموعة مختارة من منشئي محتوى سناب شات.

كم من المال تكسب من سناب شات؟

تدفع سناب شات للمستخدمين من خلال منصة الأضواء. ومع ذلك، لا يوجد مبلغ محدد يمكن كسبه لكل مستخدم. ويُقال إن بعض المستخدمين كسبوا 100 ألف دولار في الأسبوع أو أكثر.

هل تدفع سناب شات مقابل الفلاتر؟

لا تدفع سناب شات مقابل الفلاتر، ومع ذلك، يمكنك إنشاء فلاتر أو عدسات للشركات بصفتها خدمة وكسب المال.

في الختام، من خلال الاستفادة من مزايا سناب شات الفريدة، مثل تكاملها مع شوبيفاي، وبناء مجتمع مخلص، يمكن للمبدعين تحقيق الربح من مصادر دخل مربحة مختلفة.

وعلى غرار منصة إكس، سواء من خلال المحتوى المدعوم أو برامج تقاسم الإيرادات أو منصة الأضواء المبتكرة، فإن إمكانية تحقيق الربح من سناب شات كبيرة.