قبل صدوره رسميا.. كل ما تحتاج لمعرفته عن "أندرويد 15" القادم

تطلق شركة "غوغل" سنويا نسخة جديدة من نظام تشغيل "أندرويد" التابع لها، وهذه المرة يأتي النظام تحت الرقم "15" والاسم الرمزي "آيس كريم فانيلا"، كما جرت العادة مع أنظمة "أندرويد" التي تحصل على أسماء مرتبطة بالحلويات من مختلف بقاع العالم.

يحمل النظام مجموعة متنوعة من التحسينات على وظائف الهواتف العامة بالإضافة إلى مجموعة مزايا جديدة تختلف عن تلك التي تطورها كل شركة لهواتفها الخاصة، أي أن الشركات الخارجية مثل "سامسونغ" و"نوثيغ" و"أوبو" تضيف مزايا خاصة بها، إلى جانب المزايا الأساسية الموجودة في نظام "أندرويد 15"

تغلب على هذا التحديث سمة العملية وتحسين الإنتاجية والخصوصية بشكل عام، إذ قدمت "غوغل" مجموعة تحسينات متنوعة لزيادة معدل الإنتاجية والخصوصية، فضلا عن دعم الهواتف ذات الشاشات الكبيرة وتحديدا القابلة للطي مع انتشارها أكثر من الأعوام السابقة.

موعد صدور "أندرويد 15"

يختلف نظام "أندرويد" عن نظام "آي أو إس" الخاص بهواتف "آبل" في طريقة عمله بشكل كبير، إذ إن "غوغل" مسؤولة عن تطوير نواة النظام الأساسية، وهي التي تم إطلاقها بشكل رسمي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، ولكن هذا لا يعني أن جميع الهواتف تحصل على التحديث في الوقت ذاته مثل "آي أو إس".

تقوم كل شركة بتطويع "أندرويد" خاص بها عبر إضافة واجهة رسومية مختلفة عن الواجهة الرسمية الموجودة في النظام، فضلا عن تحسين أداء العتاد الخاص بالنظام بشكل يتناسب مع مواصفات الهواتف الخاصة بها، إلى جانب المزايا الإضافية التي تميز كل شركة عن الأخرى.

لذا رغم أن نظام "أندرويد 15" صدر رسميا من "غوغل"، فإنه لم يصل بعد إلى الغالبية العظمى من هواتف الشركات التي تعمل بالنظام، وتعد "هواتف بيكسل" من "غوغل" هي الوحيدة التي حصلت على النظام حتى وقتنا هذا، وذلك للأجهزة بدءا من "بيكسل 6" وحتى "بيكسل 9".

أما بقية الشركات، فإن موعد صدور النظام لهواتفها يختلف قليلا، ورغم توقع صدوره خلال الأسابيع القادمة، فإن "سامسونغ" وبقية الشركات الكبرى لم تعلن الموعد النهائي لصدور النظام، كما تختلف قائمة الهواتف التي تدعم النظام.

بالنسبة إلى شركة "سامسونغ"، فإنها تطلق تحديث "أندرويد 15" لجميع الأجهزة بدءا من "غالاكسي إس 21" والأجهزة التي صدرت معه في الوقت ذاته، مثل "إيه 14″ و"إيه 53" و"إيه 35″، وكذلك الأجهزة اللوحية بدءا من "غالاكسي تاب إس 8″، وتعد "سامسونغ" من الشركات القليلة التي تقدم دعما ممتدا للأجيال القديمة من هواتفها.

ومن المتوقع ألا تحصل الهواتف الصينية القديمة التي تعود إلى عامين أو 3 أعوام على التحديث، إذ جرت العادة أن تطلق "شاومي" و"أوبو" التحديثات للهواتف التي تصدر بعد التحديث فقط وليس قبله، وحتى تعلن الشركة عن موعد صدور النظام الرسمي، فإننا لن نعرف القائمة النهائية للهواتف التي تدعمه.

أهم المزايا في نظام "أندرويد 15"

يحمل النظام بداخله مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة التي طالما طالب بها المستخدمون خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها تأتي المزايا التالية:

المساحات الخاصة

تعد هذه الميزة من أهم المزايا الجديدة التي تصدر لأنظمة "أندرويد 15″، وهي ميزة تعزز من خصوصية استخدام الهاتف بشكل كبير، إذ تتيح لك بناء إضافة التطبيقات الحساسة التي لا ترغب في أن يصل أحد إليها في مساحة مغلقة محمية بكلمة المرور أو بالبصمة.

تختفي جميع التطبيقات المضافة إلى هذه المساحة من قائمة التنبيهات وقائمة التطبيقات المفتوحة مؤخرا والإعدادات وحتى قائمة مشاركة الملفات والمستندات، وعندما تقوم بفتح هذه القائمة، فإن النظام يعيد إظهار جميع المعلومات الخاصة بالتطبيقات.

وبينما كانت هذه الميزة متاحة عبر تطبيقات خارجية تدخل وتعبث في نظام "أندرويد"، فإنها الآن أصبحت مبنية داخل النظام ويمكن للمستخدم الاستفادة منها مباشرة بشكل سهل ويسير دون الحاجة لتثبيت تطبيقات خارجية.

التسجيل الجزئي للشاشة

يمكن عبر هذه الميزة تسجيل مقطع فيديو أو أخذ لقطة شاشة جزئية دون عرض البيانات الخاصة والتنبيهات الخاصة التي تصل إلى الهاتف، وهي من المزايا المهمة والمفيدة للغاية لمن يعملون من الهاتف أو يقومون بتسجيل مقاطع الفيديو ومشاركة الشاشة بكثرة من الهاتف.

كما تعمل الميزة الجديدة على إخفاء المعلومات الحساسة التي تصل إلى الهاتف عبر الرسائل مثل أرقام التفعيل وغيرها من البيانات السرية الأخرى، وهذه الميزة تحمي المستخدمين في حالة اختراق هواتفهم، إذ لن يتمكن المخترق من الوصول إلى الرمز السري حتى وإن قام بمشاركة الشاشة وتسجيلها.

تخزين التطبيقات غير المستخدمة

تتيح هذه الميزة تخزين التطبيقات غير المستخدمة بكثرة في الخدمات السحابية لأنظمة "غوغل"، أي أن التطبيق لا يتم حذفه بشكل كلي ولكنه أيضا لا يظل مثبتا في الهاتف، وذلك من أجل توفير المساحة داخل الهاتف مع الحفاظ على بيانات التطبيقات الخاصة.

وعند الضغط على التطبيق، فإن النظام يقوم باستعادة بيانات التطبيق وفتحه مجددا كأنه لم يختفِ على الإطلاق، وهي ميزة تتيح حفظ بيانات تسجيل الدخول وبيانات الاستخدام المختلفة لكل تطبيق على حدة.

تعزيز الحماية من التطبيقات الخبيثة

لطالما عانى نظام "أندرويد" ومتجر "غوغل بلاي" من التطبيقات الخبيثة، ولكن في التحديث الأخير للنظام، أصبح بالإمكان التعرف على التطبيقات الخبيثة وإزالتها تلقائيا حتى بعد تثبيتها داخل الهاتف، وذلك بالاعتماد على مراجعات المستخدمين والبيانات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت حول جودة التطبيقات.

وعبر تطبيق نظام فحص معزز بالذكاء الاصطناعي، أصبح "أندرويد" قادرا على فحص عدد كبير من التطبيقات والمزايا الخاصة بها بشكل تلقائي من أجل حظر وصول التطبيق إلى أي بيانات مهمة أو حساسة مخزنة في الهاتف بشكل تلقائي فور اشتباهه في التصرفات الخاصة بالتطبيق أو حتى صلاحيات الوصول الخاصة به.

تحسينات متنوعة على الواجهة

يحصل النظام أيضا على مجموعة من التحسينات المتنوعة على واجهة التشغيل الخاصة به، وهي مثل إضافة شريط أدوات ثابت مع الشاشات المتعددة مثل الهواتف القابلة للطي، فضلا عن أزرار تحكم أفضل في الصوت وتقنية "بلوتوث".

كما يقدم النظام آلية استعراض أفضل وأكثر تفصيلا للأدوات المصغرة قبل تثبيتها في واجهة الهاتف، وذلك من أجل الوصول إلى بيانات الهاتف ومعرفة التفاصيل الخاصة بالأداة قبل تثبيتها.

تحسينات متفرقة

يقدم نظام "أندرويد 15" مجموعة متنوعة من المزايا المختلفة والصغيرة، ورغم أن قائمة المزايا الرسمية لم تصدر بعد وقد تختلف من شركة إلى أخرى، فإن النسخ الاختبارية من النظام هي التي كشفت عن المزايا السابق ذكرها، وهي على الأغلب مزايا ثابتة بين جميع أنظمة "أندرويد" على هواتف الشركات المختلفة.