اشتهرت إنستغرام منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا (META) بشكل كبير حول العالم، نتيجة طريقة عملها المبتكرة بالاعتماد على الصور ومقاطع الفيديو القصيرة فقط، كما أن الصور الخاصة تكون عالية الجودة، وهو ما جعلها المنصة المفضلة لدى الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ومع هذه الميزات الرائعة تحوي إنستغرام ميزتي التقييد أو الحظر اللتين تسببان الإزعاج لبعض المستخدمين.

ولا تقوم منصة إنستغرام أو أي شبكة تواصل أخرى بإشعار المستخدم عندما يتم حظره من طرف شخص ما، وقد يشعر المرء بالصدمة والحزن عند علمه بحظره من طرف شخص ما عزيز عليه.

ويدخل الشك لقلوب المستخدمين حين يفتقدون منشورات وتفاعل ذلك الشخص معهم. ويبدأ التساؤل، هل قام بحظري؟ ربما لا، وقد يكون عطل حسابه مؤقتًا أو حذفه نهائيًّا.

فكيف أعرف إذا ما قام ذلك الشخص بحظري على إنستغرام؟

حسنا، سنقدم لك في هذا المقال جميع الطرق التي تبين وتؤكد ما إذا كان شخص ما قام بحظرك على إنستغرام. وسنستعرض لك طرقا بسيطة على منصة إنستغرام، ولن نلجأ إلى أي من البرامج الخارجية غير النافعة في الغالب، والطرق كالتالي:

ابحث عن حساب الشخص الذي تتوقع أنه حظرك

ابدأ بالبحث داخل التطبيق عن الحساب الذي تعتقد أنه قد حظرك، وفي البداية عليك الضغط على البحث أسفل الشاشة، وتكتب اسم الحساب، وهنا عليك الانتباه فإذا كان الحساب خاصًّا ولا يمكنك العثور عليه فمن المحتمل أنه تم حظرك، أما إذا كان الحساب الذي تبحث عنه عامًّا وعند زيارة الحساب لم تتمكن من رؤية صورة الملف الشخصي أو عدد المنشورات، أو عدد المتابعين، وتظهر لديك في منطقة الصور جملة "لا توجد مشاركات حتى الآن"، فكن متأكدًا أنه تم حظرك.

كما يمكنك إجراء البحث عن هذا الحساب في المتصفح حيث تكتب الرابط التالي (Instagram.com/username) مع استبدال كلمة "username" باسم حساب الشخص الذي تبحث عنه على إنستغرام، فإذا ظهر لك صفحة عليها جملة "عذرا، هذه الصفحة غير متاحة"، هنا تتأكد أن الشخص حظرك مع احتمالية بسيطة بأنه حذف حسابه، لذا لا بد من البحث عن الحساب على تطبيق إنستغرام.

اختفاء المحادثة التي بينك وبين هذا الشخص

قيام شخص بحظرك على إنستغرام يؤدي إلى اختفاء المحادثة بينك وبينه، فلا يتم حذفها نهائيا وإنما إخفاؤها فقط، بحيث إذا رفع هذا الشخص الحظر يمكن أن ترجع المحادثة لتكون متاحة مرة أخرى.

فإذا كان بينك وبين هذا الشخص محادثة قديمة تمت عبر ميزة "إنستغرام دايركت" (Instagram Direct)، فابحث عن هذه المحادثة، إذا عثرت عليها فالشخص الآخر لم يقم بحظرك، أما إذا اختفت فالشخص الآخر حظرك، ولكن عليك الانتباه فربما هذا الشخص قام بإلغاء تنشيط حسابه أو حذفه بصورة نهائية، وبالتالي فإن المحادثة ستصبح مفقودة، ولديك محاولة أخرى للتأكد من خلال البحث في المجموعات التي تضمك أنت وهذا الشخص، فإذا استطعت رؤية الملف الشخصي له في المجموعة في حين أنه لا يظهر في أي مكان آخر على إنستغرام، فهذا يؤكد أنه تم حظرك.

انظر إلى مشاركاتك لمعرفة ما إذا كان قد علق عليها

لمعرفة إذا قام شخص بحظرك على إنستغرام عليك بالعودة لتعليقه على إحدى مشاركاتك الخاصة على حسابك، قم بالنقر فوق اسم المستخدم الخاص به للانتقال إلى ملفه الشخصي، إذا انتقلت إلى ملفه الشخصي ولكن لا يمكنك رؤية أي تفاصيل، أو إذا رأيت جملة تقول "عذرًا، هذه الصفحة غير متاحة"، فقد تم حظرك.

لا يمكنك متابعة هذا الشخص مرة أخرى

عندما يقوم شخص ما بحظرك على إنستغرام لا تسمح لك المنصة بمتابعته مرة أخرى، فإذا استطعت زيارة البروفايل الخاص بهذا الشخص الذي تشك أنه قد حظرك، فحاول أن تقوم بمتابعته من خلال النقر على زر "متابعة". إن كان تم حظرك فعلا، فلن تتمكن من متابعته ولن يؤدي النقر على الزر إلى أي شيء وسيظهر لك زر "متابعة" مرة أخرى، وبالتالي لن يقوم إنستغرام بإشعار هذا الشخص أنك حاولت متابعته.

اطلب من صديق معرفة ما إذا كان يمكنه العثور على الحساب

الطريقة الأكثر سهولة وسرعة لمعرفة من قام بحظرك على إنستغرام هي التحقق من حساب هذا الشخص عبر إنستغرام آخر، فإذا كان لديك حسابان، وهذا الشخص حظرك على حساب واحد فقط فتستطيع زيارة الملف الشخصي الخاص به من حسابك الثاني، ولكن إذا كان لديك حساب واحد فقط، فاطلب من صديقك أو أحد أفراد أسرتك البحث عن حساب هذا الشخص من خلال تطبيق إنستغرام على هواتفهم، فعند ظهور الحساب بشكل طبيعي فهذا يؤكد لك أنه تم حظرك، أما إذا لم يظهر الحساب فربما قام الشخص بحذف حسابه أو إلغاء تنشيطه مؤقتا.

ماذا يحدث عندما يقوم شخص ما بحظرك على إنستغرام؟

عندما يقوم أحدهم بحظرك سيقوم إنستغرام بإزالة جميع الإعجابات والتعليقات الخاصة بك على منشورات الصور والفيديو الخاصة به، إضافة إلى أنك لن تتمكن من وضع علامة عليها أو الإشارة إليها في المنشورات والتعليقات، وستبقى رسائلك المباشرة السابقة في البريد الوارد للشخص الذي قام بحظرك، لكن لا يمكنه مراسلتك مرة أخرى، وسيبقى الشخص قادرًا على رؤية أي شيء ترسله في رسائل المجموعات المشتركة بينكم، على الرغم من أن إنستغرام يمنحه خيار مغادرة المجموعة المذكورة عندما يحظرك.

طريقة تقييد حساب شخص في إنستغرام

ربما الشخص الذي تبحث عنه لم يحظرك وإنما قام بتقييد حسابك، حيث يعتبر حظر الحساب أمرًا سهلًا، لأنك تدخل إلى الحساب الذي تريد حظره وتنقر على قائمة الخيارات ثم تختار حظر من القائمة وسوف يتم حظر الحساب.

لكن بدلا من الحظر يمكنه القيام بتقييد حسابك، وذلك عبر خطوات بسيطة فبعد تشغيل تطبيق إنستغرام على هاتف أندرويد أو آيفون خاص بك، تنتقل إلى حساب الشخص الذي تريد تقييده سواء من خلال البحث أو عبر قائمة المتابعة أو من أي مكان آخر.

إذا كنت تتابع هذا الشخص فسوف يظهر لك زر "متابعة" وبجواره سهم صغير عند النقر عليه، يظهر لك خيار التقييد (Restrict)، عند النقر عليه يتم تقييد هذا الحساب تماما ولن تظهر له منشوراتك في الصفحة الرئيسية وكذلك سوف تظهر لك رسالة تأكيد على الصفحة الشخصية الخاصة به توضح لك أنك قمت بتقييد هذا الحساب بالفعل.

يذكر أنه عند التأكد من حظرك فلا يمكنك إزالة التقييد أو الحظر إلا إذا قام هذا الشخص بذلك من حسابه الخاص به حيث لا توجد أي برامج أو طرق للقيام بذلك دون موافقة الشخص الآخر.