نشر موقع "جي إس مارينا" (Gsmarena) المختص بشؤون الهواتف الذكية قائمة بأكثر الهواتف شهرة في الوقت الحالي.

ويصدر الموقع قائمة محدثة كل أسبوع تحتوي على أكثر الهواتف شهرة بين الجمهور، ولا تعني هذه القائمة أن الهواتف المذكورة فيها هي الأفضل، أو الأكثر مبيعا، بل يعتمد التقييم على عمليات البحث عن الهاتف والأسئلة التي ترد بشأنه.

وتتربع على عرش قائمة الشهر الجاري أجهزة سامسونغ، وذلك بعد إعلانها مؤخرا عن مجموعتها الجديدة من هواتف غالاكسي، التي حصدت عدة مراكز في قائمة العشر الأوائل.

وتبعا لتصنيفات الموقع، فإن هاتف "سامسونغ غالاكسي ألترا إس 23" (Samsung Galaxy Ultra S23) جاء على رأس قائمة الهواتف التي يهتم بها الناس حاليا، وتلاه هاتف "بوكو إكس 5 برو" (Poco X5 Pro) الجديد، وثالثا حلّ هاتف "غالاكسي إس 23" (Galaxy S23).

وفي المرتبة الرابعة في القائمة، جاء هاتف "ون بلس 11" (OnePlus 11) الذي استفاد من ظهوره الأول مؤخرا، في حين حلّ هاتف "غالاكسي إس 23+" (+Galaxy S23) خامسا في التصنيف.

وحصل هاتف "آبل آيفون 14 برو ماكس" (Apple iPhone 14 Pro Max) على المرتبة السادسة في القائمة، وتلاه هاتف "غالاكسي إيه 53" (Galaxy A53) في المركز السابع.

وثامنا في القائمة، جاء هاتف "بوكو إكس 5" (Poco-X5)، بينما تراجع "غالاكسي إس 22 ألترا" (Galaxy S22 Ultra) إلى المركز التاسع.

وفي آخر قائمة أشهر 10 هواتف ذكية حاليا، حلّ هاتف "أوبو رينو 8 تي 5 جي" (Oppo Reno8 T 5G) الذي حصل على ميزات وقدرات متطورة، وطُرح بسعر منافس.

ورغم أن "غالاكسي إس 23 ألترا" يتصدر قائمة فبراير/شباط الجاري بقوة حتى الآن، فإنه لا يزال هناك متسع من الوقت للهواتف الأخرى، سواء الجديد منها أو القديم، لتحسين مركزها في قائمة "جي إس مارينا"، فإلى متى يمكن أن يستمر "غالاكسي إس ألترا" في المركز الأول؟