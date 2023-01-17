"تيك توك" تجري محادثات مع السلطات الأردنية لرفع الحظر عن التطبيق

أعلنت شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لمنصة "تيك توك" (TikTok) أنها تجري محادثات مع الأردن لرفع الحظر المفروض على المنصة منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 إثر نشر فيديوهات عليه وصفت بأنها "تحريضية".

وعلقت السلطات الأردنية استخدام المنصة بالمملكة في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد مقتل ضابط شرطة كبير وإصابة آخرين خلال احتجاجات على أسعار الوقود في جنوب البلاد.

وقالت تيك توك، في بيان نشرته وسائل إعلام، "لدينا إيمان كامل أنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع السلطات، يمكننا التوصل إلى قرار من شأنه أن يسمح لمنصة تيك توك بمواصلة خدمة الملايين من صانعي المحتوى في الأردن الذين وجدوا موطنا للتعبير الإبداعي على منصتنا".

وأضاف البيان "نحن ملتزمون أيضًا بالحفاظ على تيك توك بيئة آمنة وإيجابية لمجتمعنا العالمي". ووفق البيان، تم حذف 310 آلاف و724 مقطع فيديو من حسابات مختلفة في الأردن، أكثر من 86% منها دون تلقي أي مشاهدات، مؤكدا أن الملايين في الأردن يستخدمون تيك توك.

وأوضح أن "فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك الإرشادات" التي ينص عليها نظام تيك توك والمتعلقة باحترام المجتمعات، مؤكدة "إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي".

وعلى الجانب الأردني، صرح ​وزير الاقتصاد​ الرقمي والريادة في ​الأردن​، أحمد الهناندة، بأنه "لا جديد حول إعادة خدمات منصة ​تيك توك​ للعمل في الأردن".

ونقل موقع أردني عن الهناندة قوله "لم يصل أي بلاغ من وحدة الجرائم الإلكترونية إلى الوزارة، يفيد بعودة خدمات المنصة إلى العمل، الموقوفة منذ نحو 30 يوما".

ولأسباب مختلفة سبق أن حظرت عدة دول منصة تيك توك، من بينها إندونيسيا في عام 2018، وباكستان والهند عام 2020، كما حظرته نحو 19 ولاية أميركية.

مليار مستخدم نشط شهريا

في عام 2016، أصدرت شركة بايت دانس (Bytedance) الصينية ومؤسسها تشانغ يي مينغ تطبيقًا للشبكة الاجتماعية لمشاركة الفيديو يسمى دوين (Douyin) ولا يزال هذا التطبيق موجودًا بشكل منفصل في الصين.

وفي عام 2017، أطلقت الشركة إصدارا جديدا من التطبيق خارج الصين أطلقوا عليه تيك توك (TikTok) وكان موجها للجمهور الغربي في البداية لكنه سرعان ما لقي رواجا عالميا.

ويعتمد التطبيق على تصوير مقاطع فيديو لا تتعدى 15 ثانية، حيث يقوم فيها الأشخاص بتصوير مقاطع موسيقية قصيرة مُرفقة بفيديو للمستخدم متفاعلا مع المقطع.

وصار "تيك توك" حاليا المنصة الاجتماعية الكبرى للموسيقى ومقاطع الفيديو القصيرة على الصعيد العالمي حيث وصل عدد مستخدمي المنصة إلى أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا، اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2022.