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مباشر مباراة الجزائر ضد سويسرا بدور الـ32 في كأس العالم 2026.. لحظة بلحظة

ناصر صادق
Published On 3/7/2026

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مباشر مباراة الجزائر ضد سويسرا بدور الـ32 في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

تقام مباراة الجزائر ضد سويسرا في المونديال اليوم الجمعة 03 يوليو/تموز 2026 على ملعب بي سي بليس (فانكوفر الكندية).

وتنطلق مباراة الجزائر وسويسرا الساعة السادسة صباحا (06:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، (04:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

مباشر مباراة الجزائر ضد سويسرا بدور الـ32 في كأس العالم.. القنوات الناقلة

  • بي إن سبورتس ماكس 1
  • بي إن سبورتس ماكس 3
  • بي إن سبورتس ماكس 5

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