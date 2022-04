لا تمر بطولة أو حتى جولة من جولات المسابقات الأفريقية إلا وتشهد أزمة تحكيمية واتهامات بتحيز الحكم قد تصل إلى وصمه بالفساد، وليس ببعيد اعتراضات الرجاء المغربي على حكم مباراته مع الأهلي المصري، واتهامات الجزائر لحكم خسارتها بطاقة التأهل للمونديال لصالح الكاميرون.

اعترض الرجاء على قرارات جان جاك نادالا حكم مباراته التي انتهت بفوز الأهلي 2-1، السبت الماضي بالقاهرة، في ذهاب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الرجاء الخطابات الرسمية التي وجهها للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، ووصف قرارات نادالا بـ"المهزلة التحكيمية".

وليس ببعيد تقديم الاتحاد الجزائري لكرة القدم طعنا رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نهاية مارس/آذار الماضي ضد ما وصفه بـ"التحكيم الفاضح" من الحكم الغامبي بكاري غاساما، الذي تسببت قراراته التحكيمية -على حد وصف الاتحاد الجزائري- في الخسارة 1-2 بمباراة الإياب الفاصلة مع الكاميرون، التي تأهلت لكأس العالم في قطر، وطالب الخضر بإعادة المباراة.

وفي تصرف فريد، رفض منتخب مصر أن يتولى غاساما إدارة مواجهته مع الكاميرون أيضا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وذلك عبر تقديم احتجاج رسمي ضد تعيينه للاتحاد الأفريقي "كاف".

ويرجع رفض الاتحاد المصري لغاساما في أمم أفريقيا بالكاميرون -التي بلغت المهازل التحكيمية فيها ذروتها- إلى أنه متهم بالتحيز للفريق صاحب الملعب -حسب الصحف المحلية المصرية- كما حدث مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا عام 2019 أمام صن داونز في جنوب أفريقيا، حيث ألغى غاساما هدفا لأغاي مهاجم الأهلي.

FIFA World Cup

We demand that the Algeria 🇩🇿-Cameroon🇨🇲 match be replayed due to arbitration errors against the Algerian national team, just as the match between Senegal🇸🇳 and South Africa🇿🇦 in 2017 was repeated due to arbitration errors. #Replay_Algeria_Cameroon pic.twitter.com/T6cmaNhOq2

