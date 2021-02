شهدت مباراة القوة الجوية ونادي الحدود في الدوري العراقي أمس السبت هدفا مميزا من توقيع لاعب الحدود النيجيري جوزيف ناثاليان.

وعلى ملعب الشعب في بغداد، وفي المرحلة 19 من الدوري العراقي الممتاز، حقق القوة الجوية فوزا أمام الحدود بنتيجة 2-1.

وافتتح حمادي أحمد التسجيل لنادي القوة الجوية بعد مرور 5 دقائق فقط على بداية المباراة، ورد النيجيري ناثاليان بهدف مذهل من تسديدة قوية في الدقيقة 23.

🔥 WOW! 🔥

Check out this Goal of the Season contender from Al-Hudood's Joseph Nathaniel! 🚀 pic.twitter.com/MjxPq4oRsl

— Soccer Iraq (@SoccerIraq) February 13, 2021