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كرة قدم|عراق

جوزيف ناثاليان يسجل هدفا مميزا في الدوري العراقي

جانب من مباراة القوة الجوية والحدود في الدوري العراقي (صفحة نادي القوة الجوية بفيسبوك)
جانب من مباراة القوة الجوية والحدود في الدوري العراقي (صفحة نادي القوة الجوية بفيسبوك)
14/2/2021-|آخر تحديث: 14/2/202102:53 PM (مكة المكرمة)

شهدت مباراة القوة الجوية ونادي الحدود في الدوري العراقي أمس السبت هدفا مميزا من توقيع لاعب الحدود النيجيري جوزيف ناثاليان.

وعلى ملعب الشعب في بغداد، وفي المرحلة 19 من الدوري العراقي الممتاز، حقق القوة الجوية فوزا أمام الحدود بنتيجة 2-1.

وافتتح حمادي أحمد التسجيل لنادي القوة الجوية بعد مرور 5 دقائق فقط على بداية المباراة، ورد النيجيري ناثاليان بهدف مذهل من تسديدة قوية في الدقيقة 23.

ولم تستمر فرحة اللاعب طويلا بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 40، قبل أن يسجل حمادي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد الحدود عند النقطة 16 في المركز 18.

المصدر : مواقع إلكترونية

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