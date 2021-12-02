ضرب منتخب شباب العراق لكرة القدم 3 عصافير بحجر واحد عندما حافظ على لقب كأس اتحاد غرب آسيا وافتتح ملعب المدينة في العاصمة بغداد بالمباراة النهائية للبطولة، ودعم مطالب رفع الحظر عن الملاعب العراقية المقدمة إلى الاتحادين الدولي والآسيوي عندما اكتظت مدرجات الملعب بالجماهير.

نبارك افتتاح ملعب المدينة في بغداد كاحد الصروح الرياضية الكبيرة التي تعد تحفة معمارية رائعة تضيف لرياضتنا الشيء الكبير ونبين أن يوم الفرح العراقي تزامن مع الفوز وافتتاح ملعب المدينة بسماح الاتحادين الدولي والآسيوي واتحاد غرب آسيا بنقل المباراة الى العاصمة بغداد pic.twitter.com/GBW7yDo98q — عدنان درجال – Adnan Darjal (@ADarjal) December 1, 2021

وفاز منتخب شباب العراق على نظيره اللبناني بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليظفر العراق باللقب الثاني في البطولة التي أقيمت على أرض 3 مدن هي أربيل والبصرة وبغداد، ليحافظ على اللقب الذي سبق أن فاز به على الأراضي الفلسطينية.

وامتلأت مدرجات ملعب المدينة الرياضية بالجماهير، حيث تجاوز الحضور سعة الملعب الذي يستوعب 32 ألف متفرج، وذلك بعد دعوات أطلقها الاتحاد العراقي لكرة القدم والصحافة الرياضية في البلاد لتوجيه رسالة إلى الاتحادين الدولي والآسيوي من أجل رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير المتعطشة لحضور المباريات الدولية مع كل تفاصيل المباراة، وذلك على الرغم من أنها مباراة يشارك فيها لاعبون شباب غير معروفين.

وقال عدنان درجال وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد كرة القدم في العراق عبر حسابه على تويتر "أجمل التهاني والتبريكات لجماهيرنا الرياضية الرائعة وإلى نجوم منتخبنا الشبابي أسود الرافدين الذي زرع الفرحة في قلوب شعبنا بعد تتويجه بكأس غرب آسيا للشباب في أعقاب الفوز على شقيقه اللبناني بفارق ضربات الجزاء الترجيحية".