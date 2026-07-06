ترمب يؤكد تواصله مع "فيفا" لإلغاء بطاقة بالوغون الحمراء ويهاجم الحكم

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلا واسعا بعد تدخله في واقعة طرد المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، مؤكدا أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، مراجعة القرار الذي أسفر عن حصول اللاعب على بطاقة حمراء، معتبرا أن العقوبة لم تكن مستحقة وأن الحكم أخطأ في تقدير الواقعة.

قال ترمب، اليوم الاثنين، إنه تواصل مع إنفانتينو، مطالبا بمراجعة المخالفة التي احتسبها الحكم ضد بالوغون، والتي انتهت بإشهار البطاقة الحمراء في وجه المهاجم الأمريكي.

وأوضح ترمب، خلال حديثه إلى الصحفيين، أنه لا يعتقد أن المخالفة التي احتسبها الحكم كانت تستوجب الطرد، مشيرا إلى أن القرار لم يكن منصفا بحق اللاعب.

وقال الرئيس الأمريكي: "كل ما فعلته هو أنني طلبت مراجعة القرار، لأنني لم أعتقد أنها كانت مخالفة"، مضيفا أن الحكم الذي اتخذ القرار كان "مروعا"، في إشارة إلى عدم اقتناعه بالمستوى الذي أدار به المباراة.

هجوم جديد على الحكم ووصفه بـ"المريب للغاية"

ولم يكتف ترمب بالمطالبة بمراجعة قرار الطرد، بل وجه انتقادات مباشرة إلى الحكم الذي أدار اللقاء، مؤكدا أن لديه ماضيا "مريبا للغاية".

وقال ترمب، مبررا مطالبته للاتحاد الدولي لكرة القدم بإعادة النظر في القرار: "هذا الحكم يثير بعض الشكوك إذا ما تم التحقق من ماضيه. لا أريد قول ذلك لأنني لا أحب إثارة الجدل، لكنه مريب للغاية".

وتأتي هذه التصريحات في إطار تصعيد انتقادات الرئيس الأمريكي للحكم، بعدما اعتبر أن قراره بطرد بالوغون لم يكن عادلا، وأن الواقعة تستحق إعادة التقييم.

تفاصيل واقعة الطرد

وكان الحكم البرازيلي رافاييل كلاوس قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه فولارين بالوغون خلال المباراة، بعدما اعتبر أن المهاجم الأمريكي ارتكب تدخلا عنيفا، إثر دهسه كاحل أحد لاعبي منتخب البوسنة والهرسك.

واحتسب الحكم الواقعة مخالفة تستوجب الطرد المباشر، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة، كان أبرزها من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي طالب بمراجعته وأبدى تشكيكه في صحة التقدير التحكيمي.