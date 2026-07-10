الاتحاد النرويجي في ورطة.. طوابير بطول 600 متر في أوسلو قبل مواجهة إنجلترا

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين النرويج وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2026، تعيش الجماهير النرويجية حالة من الحماس غير المسبوق، بعدما نفدت قمصان المنتخب الوطني من المتاجر الرسمية في أوروبا نتيجة الإقبال الكثيف على شرائها.

وأقر الاتحاد النرويجي لكرة القدم بأنه أخطأ في تقدير حجم الطلب على القمصان الجديدة، التي طُرحت في الأسواق خلال مارس/آذار، بعدما تجاوز الإقبال جميع التوقعات، خصوصا مع المستويات اللافتة التي يقدمها المنتخب بقيادة هداف البطولة إيرلينغ هالاند.

هالاند يقود موجة الإقبال

أسهم تألق هالاند، الذي قاد النرويج إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، في رفع شعبية المنتخب بشكل كبير، لتغمر طلبات الشراء متاجر المزود الرسمي وباقي الموزعين الرسميين بمجرد طرح القمصان.

وقال المدير التجاري للاتحاد النرويجي لكرة القدم، رونار بار أندرسن، إن الطلب على القمصان "فاق جميع التوقعات"، مشيرا إلى أن حجم الطلبات بلغ مستويات قياسية هذا العام.

وأوضح أن تجار التجزئة طلبوا نحو 250 ألف قميص منذ بداية العام، مقارنة بنحو 50 ألف قميص فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على الطفرة التي يعيشها المنتخب النرويجي.

طوابير امتدت مئات الأمتار

وشهد متجر "تورشوف سبورت" (Torshov Sport) في العاصمة أوسلو مشاهد استثنائية بعد وصول دفعة جديدة من القمصان، إذ اصطف مئات المشجعين في طوابير طويلة قبل ساعات من فتح أبوابه.

ووفق وسائل إعلام محلية، امتد الطابور لنحو 600 متر عبر عدة شوارع، فيما أحضر بعض المشجعين كراس ومعدات انتظار، وقضوا ما يصل إلى 12 ساعة أمام المتجر لضمان الحصول على القميص الرسمي قبل مواجهة إنجلترا.

وقال مدير المتجر أندرس ليليبرغ: "أعمل هنا منذ سنوات طويلة، لكنني لم أشهد أجواء كهذه من قبل. الأمر جنوني بكل معنى الكلمة".

الإنتاج لا يواكب الطلب

وأعلن المتجر فتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على الدفعة المقبلة من القمصان، لكنه أقر بعدم قدرته على ضمان تسليمها قبل مباراة السبت.

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من جهته، أوضح أندرسن أن إنتاج القمصان يُخطط له قبل فترة طويلة من انطلاق البطولة، وهو ما يجعل زيادة الكميات خلال كأس العالم أمرا بالغ الصعوبة.

وأضاف: "كنا نتمنى أن تتوفر قمصان أكثر، لكن من الصعب جدًا رفع وتيرة الإنتاج خلال بطولة جارية".

ويعكس الإقبال القياسي على قمصان المنتخب حجم الحماس الذي تعيشه الجماهير النرويجية، مع اقتراب منتخبها من كتابة صفحة جديدة في تاريخه، إذ يطمح إلى مواصلة مفاجآته عندما يواجه إنجلترا في ربع النهائي، بقيادة هدافه المتألق إيرلينغ هالاند.