"الصهيونية لا تخيفنا".. المغربي حكيم زياش يتحدى تهديدات بن غفير

رد لاعب كرة القدم المغربي حكيم زياش على تهديدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مؤكدا أن "الصهيونية لا تخيفه".

وكتب زياش عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" مساء الثلاثاء: "نحن لا نخاف الصهيونية".

سجال بين زياش وبن غفير

وقبل أيام، نشر زياش لاعب فريق الوداد البيضاوي المغربي صورة لبن غفير وهو يحتفي بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا لإعدام أسرى فلسطينيين قدمه حزبه "القوة اليهودية".

وعلق عليها بتساؤل لاذع: "هل سيدعي (بن غفير) هذه المرة أن إقرار القانون الجديد مجرد دفاع عن النفس؟".

ولم يتأخر رد الوزير اليميني، الذي هاجم زياش بحدة قائلا: "لا يمكن للاعب معاد للسامية أن يلقي المحاضرات الأخلاقية على دولة إسرائيل"، مضيفا بنبرة تهديد: "إسرائيل لن تتعامل بعد اليوم بحذر مع أعدائها.. منذ أن توليت منصبي تغيرت السجون، وبمشيئة الله سنطبق العقوبة على جميع المسلحين".

دعم زياش للقضية الفلسطينية

وعُرف زياش بتضامنه المستمر مع الشعب الفلسطيني، خصوصا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وكان أحد نجوم رياضة عالميين وقعوا على وثيقة موجهة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تطالب بتعليق مشاركة إسرائيل في جميع المنافسات.

ولدى تقديمه مؤخرا مع فريقه الجديد الوداد، شارك زياش مع جماهير الفريق في ترديد هتافات داعمة لفلسطين.

وفي عام 2023 ومع بداية الحرب على غزة، شارك الجناح المغربي منشورا عبر "إنستغرام" حذّر فيه من تضليل إعلامي في تغطية أخبار غزة وفلسطين، واقتبس مقولة لمالكوم إكس مفادها "إذا لم تكن حذرا، فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص المضطهدين، وتحب أولئك الذين يمارسون القمع".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي عبر زياش عن استهجانه بعد تداول مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين وهم ينكلون بجثث مقاومين في بلدة قباطية بجنين شمال الضفة الغربية.

وكتب زياش، في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستغرام، "لتكن الأمور واضحة، تبا لإسرائيل وكل دولة تدعم هذا الأمر، ومن بينها حكومة بلدي التي تدعم حرب الإبادة الجماعية، عار عليكم، هذا يكفي الآن".