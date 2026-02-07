نجم ريال مدريد السابق يحدد سبب تراجع "الملكي" بعد كروس ومودريتش

يُعتبر دور صانع الألعاب موضوع نقاش متكرر في سانتياغو برنابيو كلما كان أداء فريق ريال مدريد أو نتائجه دون مستوى التوقعات.

ويرى نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق لويس ميلا أن النادي الملكي يفتقد صانع ألعاب في التشكيلة الحالية، لكنه أكد أيضًا على ضرورة عدم التسرع في سوق الانتقالات.

سبب تراجع "الملكي" بعد كروس ومودريتش

ويرى المحللون أن ريال مدريد يعاني من فجوة في صناعة اللعب التقليدية منذ رحيل توني كروس ثم لوكا مودريتش.

وصرح ميلا (1990-1997) لصحيفة "آس" بأن تشكيلة ريال مدريد الحالية تفتقر إلى صانع ألعاب، دون التقليل من جودة اللاعبين الحاليين.

وقال "أولئك الذين يمتلكون خصائصهم المميزة الآن يؤدون أدوارهم على أكمل وجه، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى لاعب يفهم ما يحتاجه الفريق في أي لحظة. سواء أكانت تمريرة مباشرة، أو أفقية، أو رأسية، لاعب يرى الخيار الهجومي الأول ويعرف كيف يتحكم في إيقاع المباراة".

وأضاف "منذ رحيل كروس ومودريتش، يبدو أننا بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين، ولكن ليس أي لاعب. لاعب مثل الألماني أو الكرواتي، أو فيتينيا، أو بيدري، أو زوبيميندي".

ومع ذلك، يرى لاعب برشلونة السابق أن فترة الانتقالات الشتوية كانت محدودة، وأن المشكلة لا تُحل بالتعاقد مع لاعبين لمجرد التعاقد. وقال "يجب أن يكون لاعبًا ممتازًا؛ أي لاعب لن يفي بالغرض".

صانع ألعاب حقيقي

ويعتقد ميلا أن صانع الألعاب المنشود تقع على عاتقه العديد من الأدوار.

وقال "لا يقتصر دور لاعب الوسط على تنظيم اللعب فحسب، بل عليه أن يُحيط نفسه بجميع زملائه، وأن يُحدد أيضاً توقيت الضغط"، مُؤكداً على ضرورة أن يكون اللاعب المُشارك قادراً على "التفكير السريع والتنفيذ الفوري".

وأضاف "لا يهم إن كان الفريق يُحاول الاستحواذ على الكرة أو ينتظر هجمة مرتدة سريعة؛ فهذا النوع من اللاعبين هو من سيُساعد الفريق على التكيف مع احتياجاته".

وختم "لهذا السبب أعتقد أن الناس ما زالوا يتذكرون كروس أو مودريتش، لأنه ليس من السهل إيجاد لاعبين يتمتعون بهذا الحس الكروي المميز".

ويعتقد ميلا أن المدرب ألفارو أربيلوا قادر على رفع مستوى أداء ريال مدريد، لكن عليه أولا إقناع اللاعبين قبل التطرق للجانب الفني والتكتيكي.