إقالة أموريم تكلف مانشستر يونايتد 20 مليون دولار

من المنتظر أن تكبد إقالة روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، خزينة النادي ما يقارب 16 مليون جنيه إسترليني (نحو 20 مليون دولار أمريكي).

وانتهت فترة أموريم التدريبية التي دامت 14 شهراً مع يونايتد في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد هجومه العلني على إدارة النادي، حيث رحل معه خمسة من مساعديه عن ملعب (أولد ترافورد).

والخميس، كشف بيان مقدم لبورصة نيويورك عن المدفوعات المحتملة لأموريم وفريقه، وذلك بعد يوم من تأكيد النادي تحقيق أرباح بلغت 32.6 مليون جنيه إسترليني (حوالي 40.7 مليون دولار) في نتائج الربع الثاني من العام المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأدرج مانشستر يونايتد هذه المدفوعات ضمن بند "الأحداث التي وقعت بعد الفترة المحاسبية"، حيث ذكر: "سيتم إدراج مبلغ 6.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 7.8 مليون دولار) لشطب الأصول غير المادية ذات الصلة، ومخصصات بقيمة 15.9 مليون جنيه إسترليني (حوالي 19.8 مليون دولار)، تمثل الحد الأقصى المحتمل لمدفوعات التسوية المستقبلية، في بيان الأرباح خلال النصف الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2026".

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الحد الأقصى للمبلغ البالغ 15.9 مليون جنيه إسترليني (19.8 مليون دولار) يعتمد على عوامل معينة، منها حصول المدرب البرتغالي (41 عاماً) على وظيفة جديدة خلال فترة زمنية محددة.

وأظهرت الحسابات أن مانشستر يونايتد دفع أيضاً 6.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 7.8 مليون دولار) لنادي سبورتينج لشبونة، وهو المبلغ المستحق للنادي البرتغالي كتعويض عن تعيين أموريم.

وأكد مانشستر يونايتد في بيان مماثل صدر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024 أنه سيدفع لسبورتينج لشبونة 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 12.5 مليون دولار) لتعيين أموريم خلفاً للهولندي إريك تين هاغ، الذي كلفه رحيله 10.4 مليون جنيه إسترليني (حوالي 13 مليون دولار).

وقد تصل تكلفة التغييرات المصاحبة لتعيين أموريم مجتمعة إلى 37.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 46.6 مليون دولار)، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وفاز أموريم في 25 مباراة من أصل 63 لقاءً قاد فيها الفريق، ليحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أسوأ ترتيب لمانشستر يونايتد منذ هبوطه من الدرجة الأولى في موسم 1973-1974.

وكان مانشستر يونايتد في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز عندما أقيل أموريم، بعد خلاف حاد مع المدير الرياضي جيسون ويلكوكس قبل أيام من مباراته الأخيرة أمام ليدز يونايتد.

ومنذ ذلك الحين، عزز مانشستر يونايتد آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل تحت قيادة مديره الفني الحالي مايكل كاريك، حيث ارتقى للمركز الرابع بعد تحقيقه خمسة انتصارات وتعادل وحيد.