رياضة|بطولات أوروبية|السعودية

كأس السوبر الإسباني 2026.. جدول المباريات والقنوات الناقلة

JEDDAH, SAUDI ARABIA - JANUARY 12: Players and coaching staff of FC Barcelona celebrate with the Supercopa de Espana winners' trophy during the trophy presentation after the Spanish Super Cup Final between Real Madrid and FC Barcelona at King Abdullah Sports City on January 12, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
برشلونة تُوج بلقب السوبر الإسباني عام 2025 (غيتي)
Published On 3/1/2026
|
آخر تحديث: 00:53 (توقيت مكة)

حفظ

بمشاركة 4 فرق تستعد مدينة جدة في السعودية لاستضافة منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم 2026 في نسخة تختلف عن النسخ السابقة.

ويسعى نادي برشلونة إلى الاحتفاظ باللقب، لكنْ عليه التغلب على منافسيه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

متى ستقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2026؟

ستبدأ منافسات كأس السوبر يوم الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني الجاري في منافسة أصبحت من كلاسيكيات كرة القدم في فصل الشتاء.

نصف النهائي الأول: برشلونة ضد أتلتيك بلباو الأربعاء 7 يناير/كانون الثاني، وتنطلق المباراة على الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة.

نصف النهائي الثاني: أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، الخميس 8 يناير/كانون الثاني، وتنطلق المباراة على الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة.

النهائي: الأحد 11 يناير/كانون الثاني الجاري.

ستقام المباريات الثلاث جميعها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني 2026

سيكون تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لكأس السوبر الإسباني 2026 في منطقة الشرق الأوسط.

الفرق المشاركة في كأس السوبر الإسباني

يتأهل بطل ووصيف الدوري الإسباني إلى جانب بطل ووصيف كأس الملك، وتتنافس الفرق الأربعة عبر نصفي نهائي يليهما النهائي.

  • برشلونة
  • ريال مدريد
  • أتلتيكو مدريد
  • أتلتيك بلباو

الجوائز المالية لكأس السوبر الإسباني 2026

ارتفع إجمالي الجوائز المالية من 19.65 مليون يورو في النسخة الماضية إلى 23 مليون يورو في النسخة الحالية.

وفي النسخة السابقة عام 2025 حصل برشلونة الفائز باللقب على 9 ملايين يورو (6 ملايين كمبلغ ثابت، ومليون يورو بعد الوصول إلى النهائي، ومليونا يورو إضافيان مكافأة للبطولة).

المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية

إعلان