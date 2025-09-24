موعد وتاريخ كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

حدد موعد الكلاسيكو الإسباني الأول بين ريال مدريد وبرشلونة وسيكون في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم.

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تُقام المباراة الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل ريال مدريد.

تنطلق صافرة المباراة الساعة الخامسة والربع مساء (17:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك 3 مباريات متبقية لفريق تشابي ألونسو و4 مباريات لأبناء هانزي فليك، فإن كل شيء يشير إلى أنها ستكون منافسة حاسمة في الصراع على صدارة الدوري، التي يحتلّها الفريق الأبيض حاليًا.

ويخوض كل من ريال مدريد وبرشلونة مباريات في كأس أوروبا في الأسبوع نفسه، ففي يوم الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، يستضيف ريال مدريد يوفنتوس في البرنابيو، فيما يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على أولمبياكوس الثلاثاء 21 من الشهر نفسه مما يمنح البرسا 24 ساعة إضافية من الراحة قبل الرحلة للعاصمة الإسبانية.

وستكون هذه أول مباراة كلاسيكو لتشابي ألونسو، الذي أشرف على 13 مباراة فقط لريال مدريد بين كأس العالم للأندية وموسم 2025-2026.

في هذه الأثناء، يخوض فليك، الكلاسيكو الخامس، بسجل مثالي:

4 انتصارات في 4 مباريات (2 في الدوري الإسباني، وواحد في كأس السوبر، وواحد في نهائي كأس الملك).