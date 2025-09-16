سبب عدم استحمام لاعبي برشلونة بعد مواجهة فالنسيا

لاعبو برشلونة لم يستحموا أو يغيروا ملابسهم بعد مباراة فالنسيا في الليغا -الأحد الماضي- التي انتهت بفوز كاسح للبرسا بسداسية نظيفة في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني بكرة القدم.

وكالنار في الهشيم، انتشر فيديو وصور للاعبي برشلونة وهم يغادرون ملعب "يوهان كرويف" مباشرة بعد نهاية المباراة، متجهين إلى المدينة الرياضية من أجل الاستحمام وتغيير ملابسهم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 إصابة غريبة تعرض لها لامين جمال نجم برشلونة

إصابة غريبة تعرض لها لامين جمال نجم برشلونة list 2 of 2 نتيجة وملخص مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني end of list

ويضطر الفريق الكتالوني إلى خوض مبارياته في الملعب المتواضع لمنشآت "لا ماسيا"، بسبب عدم جهوزية ملعب "الكامب نو" والذي يخضع لعملية توسعة شاملة، مما وضع اللاعبين في ظروف غير مألوفة جعلتهم يفضلون مغادرة المكان فورًا بعد اللقاء، لتفادي استخدام غرف الملابس هناك.

😯 Surrealista: los jugadores del Barça abandonaron el Estadi Johan Cruyff sin ducharse ni cambiarse 🚌 Los azulgrana decidieron hacerlo en la Ciudad Deportiva y fueron hasta allí en minubús. Pero no cabían todos 😅 📹 @A_SeguraJ pic.twitter.com/vZJzx8tk9h — MARCA (@marca) September 14, 2025

لماذا لم يستحم لاعبو برشلونة؟

وأظهر الفيديو اللاعبين يخرجون من الملعب بزي المباراة دون أن يغيّروا أو يستحموا، وهو ما يؤكد على عدم وجود مكان مناسب وضعف تجهيزات الملعب، وعدم ملاءمته لاستضافة مباريات على مستوى الدوري الإسباني.

ولعب برشلونة على أرضية يوهان كرويف أمام فالنسيا بعدما رُفضت طلبات النادي بالعودة إلى كامب نو غير الجاهز لاحتضان المباريات.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الليغا بـ10 نقاط، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

ويواجه برشلونة مضيفه نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا الخميس المقبل، قبل أن يعود الأحد المقبل إلى ملعب "يوهان كرويف" مرة جديدة لملاقاة خيتافي، في وقت لم يحسم فيه المجلس البلدي بعد قرار السماح بعودة الجماهير إلى كامب نو.