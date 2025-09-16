نجم الفنون القتالية توبوريا يعرب عن تضامنه مع غزة ويدعو إسرائيل لوقف الحرب

أعرب إيليا توبوريا، بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف ببطولة "يو إف سي"، عن تضامنه مع شعب غزة ودعا إسرائيل إلى وقف الحرب والكف عن إبادة الفلسطينيين، مؤكدا أنه لا يتفق مع العملية العسكرية في الأراضي الفلسطينية.

وقال توبوريا، في منتدى الاقتصاد الجديد في كازينو ريال جران سيركولو في مدريد، "لو أتيحت لي الفرصة للقيام بشيء ما، كنت سأوقف هذه الحرب الآن لأنني لا أقبلها".

ووجّه المصارع الإسباني الجورجي رسالة دعم لجميع عائلات قطاع غزة التي تعاني من أزمة إنسانية جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة وصرح "لا نريد أبدا أن يموت أي شخص في العالم، بل على العكس. نريد دائمًا ألا يفتقر أحد إلى أي شيء، وأن يحصل الجميع على ماء الشرب والخبز".

وأضاف توبوريا خلال الحدث: "من هنا، نرسل دعمنا الكامل لجميع العائلات في غزة، ونحن معكم".

مع ذلك، رفض الماتادور إبداء رأيه في الجدل الدائر حول منع الفرق والرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في المسابقات.

وفي السياق ذاته، أعرب أرتورو غيين، رئيس منظمة فنون القتال المختلطة في إسبانيا، عن آراء مماثلة. وخلال خطابه، قال "لقد حاولوا إقناعنا بالانحياز إلى أحد الجانبين".

عندما سُئل عما إذا كان يؤيد حظر الرياضيين الإسرائيليين ردا على ما يحدث في غزة، عارض غيلين هذا الإجراء لأن "السياسة والرياضة يجب أن تكونا منفصلتين تماما".

وأضاف "نحترم الجميع، ونسعى جاهدين لمساعدة الجميع. استضفنا العديد من السياسيين في فعالياتنا، ويسعدنا الترحيب بهم جميعًا".

"يو إف سي" في إسبانيا

كشف المصارع أيضًا أن وصول منافسات "يو إف سي" إلى إسبانيا "أقرب بكثير مما يبدو" وأنه في غياب أي مفاجآت، فقد يحدث ذلك في عام 2026.

وأوضح أن المشروع متقدم جدا: "هناك بعض التفاصيل اللوجستية ناقصة، لأن تنظيم عرض بهذا الحجم معقد للغاية، لكنني مقتنع بأنه سيُصبح واقعًا".

كما اعترف توبوريا أيضا بأنه متحمس للانتقال إلى الملاكمة ومواجهة بطل العالم 3 مرات بلا منازع والرقم واحد في الوزن الثقيل، تيرينس كروفورد.

وصرح "لطالما رغبتُ في تجربة الملاكمة. والآن، وبعد أن أصبح هناك ملاكمٌ حقيقيٌّ يُنافس بقوة، أودّ مقابلة كروفورد، لا أشكّ في نهاية المطاف: سيكون فوزا مبهرا".