إنفاق غير مسبوق في الدوري العراقي لكرة القدم

سجّلت أندية الدوري العراقي لكرة القدم أرقاما قياسية في صفقات اللاعبين قبيل افتتاح موسم 2025-2026، ما عزز من القيمة التسويقية للبطولة في نسختها الـ52.

ويشارك 20 ناديا في النسخة الجديدة التي تنطلق السبت، أبرمت مجموعة كبيرة من التعاقدات الأجنبية أبرزها الجزائري سفيان فيغولي (أمانة بغداد) والهدّاف الدولي أيمن حسين (الكرمة).

ومنذ انطلاق النسخة الرسمية الأولى للدوري موسم 1974-1975، لم يصل الإنفاق المالي للأندية إلى ما وصل اليه قبيل انطلاق الموسم الحالي، على الرغم من السماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين محترفين أجانب منذ موسم 2009-2010.

وخصصت إدارة نادي الزوراء، صاحب العدد القياسي بلقب الدوري (14)، نحو 6 ملايين دولار للموسم الجديد، وفقا لما كشف رئيس النادي حيدر شنشول.

وقال شنشول إن إدارة النادي "نجحت في توظيف وارداتها المالية بالشكل الصحيح من خلال تنفيذ برنامج يستبق انطلاق الموسم الجديد، بإبرام تعاقدات مع اللاعبين وفقا للمبالغ المخصصة".

وأضاف أن المخصصات المالية من قبل وزارة النقل لموسمين وصلت إلى 6 ملايين دولار، وُفّرت "للتعاقد مع اللاعبين المحترفين الجدد ودفع عقود اللاعبين الدوليين والمحليين، إلى جانب دفع ديون مالية سابقة مترتبة على النادي لسنوات سابقة".

وتابع شنشول أن "العائد المادي من حضور الجمهور مبارياتنا في ملعبنا من المنافسات المحلية سيكون مساعدا ايضا".

وتعاقد الزوراء مع الأردنيين عبدالله نصيب ونزار الرشدان ورزق بني هاني، والكاميروني كلارنس بياتنغ، والبحريني مهدي حميدان والنيجيري إبراهيم توميو.

وعزز الشرطة الساعي إلى الدفاع عن لقبيه في الموسمين الماضيين، صفوفه بصفقات تُقدّر بنحو 4.5 مليون دولار وفقا لتقارير.

وأكّد عضو إدارة النادي تحسين الياسري أن "إدارتنا تدرك جيدا أن مشاركة الفريق في مسابقة دوري ابطال اسيا للنخبة يجب أن تكون مُغايرة وتعكس صورة مختلفة وانطباع جيد عن المشاركة الماضية، لذلك وفرت مخصصاتها من قبل وزارة الداخلية بِمّا ينسجم وطموحاتها".

إعلان

وأردف أن "تشكيلة الشرطة كانت بحاجة لإضافات جديدة وتعزيز خطوط الفريق للظهور بشكل مُشرف في الاستحقاق القاري، بعد مشاركة لم تكن مرضية لطموحاتنا وطموحات جمهورنا".

واعتبر الياسري أن "الحفاظ على اللقب أصعب من الوصول إليه، في ظل المنافسة الحقيقية من الأندية الأخرى التي باتت تنافسنا من حيث الإنفاق والعقود المغرية التي قدمتها للاعبين".

وكشف أن النادي تعاقد مع 4 أجانب، هم المغربي مهند العشابي والبرازيلي موسيس لوكاس والسنغالي دومنيك مندي والكاميروني ليونيل اتيبا، إلى جانب الاحتفاظ بخدمات السوري محمود المواس والنيجيري عبد المجيد ابو بكر.

الكرمة يواكب

ولم يعد الانفاق الكبير مقتصرا على الأندية المؤسساتية في العاصمة بغداد فحسب، بل تعدى ذلك ليصل إلى المحافظات الاخرى، مثل زاخو ودهوك والكرمة.

وفقا لمصادر مقرّبة من الكرمة، صرفت الإدارة نحو 4.5 ملايين دولار على عقود اللاعبين للموسم المقبل.

وقال الناطق باسم النادي علي اسماعيل إن "التعاقد مع لاعبين نجوم كان من بين أولويات خطط الإدارة لضمان الوصول لهدفها الأبرز وهو الفوز بلقب الدوري".

وأضاف "بعد موسم أول في الدوري العراقي تحققت فيه نتائج جيدة وإثبات ان لا حدود للطموح، شرعت الإدارة بصرف مبالغ مالية طائلة لضم لاعبين يرفعون اسم النادي وسمعته".

وتعاقد النادي مع الهدّاف الدولي أيمن حسين، إضافة إلى 7 أجانب هم البرازيلي جيفرسون باهيا والثلاثي الأردني محمد أبو حشيش إبراهيم سعادة وعلي علوان والنيجيري يوسف عمرو والعماني جميل اليحمدي والمغربي أيوب المودن.

ومن بين أبرز صفقات الموسم، الدولي الجزائري المخضرم فيغولي الذي انتقل إلى أمانة بغداد بعد 7 مواسم في تركيا التي انتقل إليها قادما من البريميرليغ.