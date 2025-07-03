وفاة البرتغالي ديوغو جوتا لاعب ليفربول في حادث سير

أكد نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفاة لاعبه الدولي البرتغالي ديوغو جوتا بعد تعرضه لحادث سير.

ونشر الريدز عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بيانا مقتضبا قال فيه "ببالغ الحزن والأسى، ينعى نادي ليفربول ديوغو جوتا وشقيقه أندريه، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير في إسبانيا".

ببالغ الحزن والأسى، ينعي نادي ليفربول ديوجو جوتا وشقيقه أندريه، اللذين وافتهما المنية إثر حادث سير في إسبانيا. pic.twitter.com/vUoHXwS9hh — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 3, 2025

بدوره، أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بيانا مماثلا جاء فيه: "الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وكرة القدم البرتغالية بأسرها في حالة حزن شديد بعد وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا فجر اليوم في إسبانيا".

وأضاف "نعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة ديوغو وأندريه وأصدقائهما وكذلك لنادي ليفربول ونادي بينافيل اللذين كانا يلعبان فيهما على التوالي".

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha. Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/EN901fH6FG — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025

وتابع "لقد فقدنا بطلين. إن رحيل ديوغو وأندريه سيلفا يمثل خسارة لا تُعوّض لكرة القدم البرتغالية، وسنسعى جاهدين لتخليد ذكراهما".

وطلب الاتحاد البرتغالي من نظيره الأوروبي "يويفا" الوقوف دقيقة حداد اليوم قبل مباراة المنتخب البرتغالي أمام إسبانيا ضمن بطولة أمم أوروبا للسيدات، المُقامة في سويسرا.

تفاصيل الحادثة

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سيارة اللاعب (28 عاما) انحرفت عن الطريق، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك على أحد الطرق السريعة بمنطقة سانابريا التابعة لمقاطعة زامور على الحدود الإسبانية البرتغالية.

وحسب شهود عيان أبلغوا خدمات الطوارئ على الفور بالحادث، فإن السيارة احترقت بالكامل كما أن ألسنة اللهب امتدت إلى المزروعات الموجودة إلى جانب الطريق.

ونقلت "ماركا" عن مصادر عدة أن سبب الحادث قد يكون انفجار أحد الإطارات، مما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها ومن ثم احتراقها.

🚨 Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

🚒 Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

🔥 El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

🖤 Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

وشارك الراحل جوتا مع ليفربول الموسم الماضي في 37 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وقدّم لزملائه 4 تمريرات حاسمة، وتُوّج مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ووصل جوتا إلى ليفربول عام 2020 قادما من وولفرهامبتون في صفقة بلغت 44.7 مليون يورو، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

ومنذ ذلك التاريخ دافع جوتا عن ألوان "الريدز" في 182 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 65 هدفا وصنع 26.

وحصد اللاعب الراحل مع ليفربول 4 ألقاب هي: الدوري الإنجليزي الممتاز (1)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (1)، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (2).

وخلال مسيرته الاحترافية، ارتدى جوتا قمصان أندية بورتو وباسوش دي فيريرا البرتغاليين، وولفرهامبتون وليفربول الإنجليزيين.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل جوتا منتخب البرتغال في 49 مباراة سجل خلالها 14 هدفا، وتُوج مع الفريق الوطني بلقبين اثنين في دوري الأمم الأوروبية 2018-2019 و2024-2025.

وكان ديوغو احتفل بزفافه مؤخرا مع خطيبته روتي كاردوسو في حفل أُقيم يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.