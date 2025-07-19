قصة طرد فريق ألماني والـ16 حارسا شخصيا لرونالدو

تحضيرا للموسم المقبل، يقيم كريستيانو رونالدو وفريقه النصر السعودي معسكرا تدريبيا في مدينة سالفيلدن النمساوية، يستمر حتى الرابع من أغسطس/آب المقبل.

ويتسبب وصول النصر بقيادة نجمه البرتغالي إلى تغيير خطط فريق هانوفر 96 المنتمي لدوري الدرجة الثانية الألماني، الذي يتزامن معسكره الصيفي مع الفريق السعودي.

واعتاد نادي هانوفر 96 (التاسع في موسم 2024-2025) على الاستعداد للدوري كل صيف في مدينة سالفيلدن، إلا أن وصول النصر ورونالدو غيّر الوضع.

وذكرت صحيفة هامبورغر أبندبلات، أن الفريق الألماني سيكون مضطرا إلى التخلي عن فندق الإقامة الفاخر وملاعب التدريب لمصلحة النصر والتدرب في المجمع الرياضي للمدرسة الثانوية المحلية.

وسيضطر فريق الدرجة الثانية إلى ركوب الحافلة عشر دقائق تقريبًا للوصول إلى المجمع الرياضي.

وصرح كريستيان تيتز، مدرب النادي، الفائز بلقب الدوري الألماني مرتين (1938-1954): "لا مشكلة. الظروف ممتازة. الملعب في حالة ممتازة".

16 حارسا شخصيا لرونالدو

وفي معسكر النصر سيكون رونالدو محاطا بحماية أمنية مشددة ووفقًا لوكالة "أونسايد"، المسؤولة عن معسكر الفريق السعودي، سيتولى ما لا يقل عن 16 حارسا شخصيا ضمان سلامة الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

ويزداد نفوذ "الدون" في النادي قوةً مع تولي خورخي جيسوس منصب المدرب، وهي خطوة يُقال، إن رونالدو نفسه دفع بها. واعترف جيسوس: "لولا كريستيانو، لما كنت هنا".

ووقع رونالدو عقدا ضخما جديدا في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وسيبقى في النادي حتى عام 2027، ويُقدّر راتبه اليومي بـ548 ألف يورو.

ومنذ انضمامه إلى النصر عام 2023 لم يحقق رونالدو لقب الدوري السعودي، لذلك ستكون مهمته واضحة في الموسم المقبل وهو التتويج باللقب.

ومن المقرر أن يخوض النصر ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر التدريبي، قبل أن يستهل الموسم الكروي يوم 19 أغسطس/آب المقبل بمواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي.