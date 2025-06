ريال مدريد يخطف جوهرة مغربية من أياكس الهولندي

يقترب ريال مدريد الإسباني -الذي ينشط بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية- من ضم موهبة مغربية شابة في صفقة مجانية.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو -المتخصص في انتقالات اللاعبين- أن النادي الملكي توصل بالفعل إلى اتفاق لضم الموهبة المغربية عبد الله وزان، قادما من أياكس أمستردام الهولندي في صفقة انتقال حر.

🚨⚪️ Real Madrid agree deal to sign Moroccan talent Abdellah Ouazzine as free agent from Ajax, here we go!

16 year old talent, expected to sign in July and become part of the Castilla squad for Real academy. pic.twitter.com/zU9iSFKv0U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025