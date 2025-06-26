خريجو أكاديمية ريال مدريد الأكثر انتشارا بالدوريات الأوروبية الكبرى وبرشلونة ثانيا

يُعَد كل من ريال مدريد وبرشلونة من أبرز الأندية الكروية في العالم، ليس فقط لقدرتهما على استقطاب النجوم العالميين، بل أيضا لتاريخهما العريق في تخريج المواهب من أكاديميتيهما الشهيرتين "لا فابريكا" و"لا ماسيا".

السؤال حول أي الأكاديميتين تتفوق على الأخرى هو سؤال قديم ومتجدد، وتختلف الإجابات عليه حسب المعايير المستخدمة، ومع ذلك، قدم المركز الدولي للدراسات الرياضية "سي أي إي إس" (CIES) مقياسا يلقي الضوء على هذا الجدل.

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ويعتبر المركز الدولي اللاعب جزءا من أكاديمية فريق ما إذا قضى ما لا يقل عن 3 سنوات بين سن 15 و20 عاما ضمن صفوفها، وهذا التعريف يسمح للمركز بتتبع اللاعبين الذين تلقوا تدريبهم الأساسي في أندية معينة بغض النظر عن النادي الذي يلعبون فيه حاليا.

تفوق "لا فابريكا" في عدد اللاعبين بالدوريات الأوروبية الكبرى

وفقا لدراسات المركز، أظهرت البيانات أن أكاديمية لا فابريكا التابعة لريال مدريد تتفوق على لا ماسيا الخاصة ببرشلونة في عدد اللاعبين، الذين تم تدريبهم ولعبوا في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا (الدوري الإنجليزي الممتاز، والليغا الإسبانية، والبوندسليغا الألمانية، والدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي).

في أحد التقارير الحديثة، تصدر ريال مدريد القائمة بـ166 لاعبا، يليه برشلونة بـ156 لاعبا، ممن تدربوا في أكاديميتيهما، ولعبوا في الدوريات الخمسة الكبرى منذ موسم 2005-2006.

هذا المقياس يشير إلى فعالية أكاديمية ريال مدريد في إنتاج لاعبين ينجحون في الوصول إلى أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية.

La Masia turns 40 today! Its most notable graduates: Pep Guardiola

Guillermo Amor

Sergi Barjuán

Albert Ferrer

Ivan De la Peña

Victor Vadés

Cesc Fàbregas

Pedro

Sergio Busquets

Carles Puyol

Gerard Piqué

Sergi Roberto

Xavi

Andrés Iniesta

Leo Messi Legendary academy. 🔵🔴 pic.twitter.com/GevgxFWLzA — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) October 18, 2019

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وخلال العقدين الماضيين، شارك في البطولات الكبرى 166 لاعبا سواء من اللاعبين المعتزلين مثل: إيكر كاسياس، وراؤول غونزاليس وألفارو أربيلوا، أو من النجوم الحاليين مثل: داني كارفاخال، وداني باريخو، وخوسيه كاليخون، وخوان ماتا.

وجاء برشلونة في المركز الثاني بـ156 لاعبا تخرجوا من أكاديميته العريقة "لا ماسيا" التي ساهمت في صقل مهارات نجوم كبار مثل ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وأندريس إنييستا، وتشافي هيرنانديز، وما زالت تحافظ على مكانتها كواحدة من أهم مراكز صناعة النجوم في العالم.

وتجلى تفوّق الأندية الإسبانية في إنتاج اللاعبين في وجود 5 أندية ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث حلّ أتلتيك بلباو سابعا، وريال سوسيداد تاسعا، وفالنسيا عاشرا.

أما على المستوى الأوروبي، فقد جاءت أكاديميات ليون وباريس سان جيرمان وستاد رين في المراكز المتقدمة، إلى جانب مانشستر يونايتد وأتالانتا.

أفضل أندية التدريب حسب خريجي الأكاديميات في الدوريات الكبرى: