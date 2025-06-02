العين الإماراتي يتعاقد مع مدافع الأهلي المصري استعدادا لمونديال الأندية

أعلن العين، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع رامي ربيعة، ليواصل الفريق المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم تدعيم صفوفه قبل مشاركته في كأس العالم للأندية الموسعة.

ورحل ربيعة (32 عاما) عن الأهلي بطل الدوري المصري بانتهاء عقده بعد فترة مليئة بالنجاحات، إذ فاز بدوري أبطال أفريقيا ست مرات، إضافة إلى عشرة ألقاب في الدوري.

وقال العين عبر منصة إكس "تدخلاته دائما في الوقت الحاسم" ونشر فيديو لربيعة وهو يرتدي قميص العين".

وغرد النادي الإماراتي مجددا قائلا "رامي ربيعة عيناوي لمدة موسمين".

وربيعة هو رابع صفقة في خط الدفاع للعين بعد التعاقد مع مارسيل راتنيك وأديس ياشيتش والمغربي يحيى بن خالق. كما استقطب الفريق الحارس البرتغالي الدولي روي باتريسيو خلال فترة كأس العالم للأندية.

رامي ربيعة: "سعيد جداً لتواجدي في نادي العين فهو نادٍ كبير يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وأفتخر أن أكون واحداً من الأمة العيناوية" 💜🎙️ pic.twitter.com/BTva81er8z — نادي العين (@alainfcae) June 2, 2025

ويستعد العين، الذي أنهى الموسم المنصرم في الدوري بالمركز الخامس، للمشاركة في كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز في الولايات المتحدة.

ويلعب فريق المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش في المجموعة السابعة، وسيستهل مشواره بمواجهة يوفنتوس الإيطالي في 18 يونيو/حزيران قبل اللعب ضد مانشستر سيتي الإنجليزي ثم الوداد المغربي.