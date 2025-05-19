الدوري الإيطالي.. ضربة لإنتر بصراع اللقب ويوفنتوس يعزز آماله بالمشاركة بدوري الأبطال

تلقت آمال إنتر ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم ضربة قاسية عندما سجل بيدرو هدفا من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ليمنح لاتسيو التعادل 2-2 في سان سيرو اليوم الأحد، ليصبح حامل اللقب متأخرا بنقطة واحدة عن نابولي قبل المباراة الأخيرة في الموسم.

وبعد أن تعادل نابولي المتصدر بدون أهداف مع بارما، أهدر إنتر الفرصة المثالية للتقدم إلى الصدارة في الوقت المناسب، لكن يان بيسيك تحول من بطل إلى شرير بعد افتتاح التسجيل لكنه تسبب في ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وضع بيسيك إنتر في المقدمة بنهاية الشوط الأول، لكن لاتسيو عادل النتيجة بهدف بيدرو في الدقيقة 72. وأعاد دينزل دومفريس فريق إنتر إلى المقدمة قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة، لكن بيدرو سجل هدف الفوز من ركلة جزاء ليكسر شوكة إنتر.

ويملك إنتر ميلان 78 نقطة، ويحل ضيفا على كومو في الجولة الأخيرة، بينما يملك نابولي 79 نقطة، وسيستضيف كالياري.

وفي حال تساوي الفريقين في النقاط، سيتم تحديد اللقب من خلال مباراة فاصلة.

يوفنتوس يعزز آماله بالمشاركة بدوري الأبطال

حافظ يوفنتوس على موقعه في المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم معززا آماله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تغلب 2-0 على ضيفه أودينيزي الأحد.

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وكان يوفنتوس الطرف الأفضل خلال الشوط الأول لكنه لم يتمكن من التقدم إذ قدم راندال كولو مواني محاولة لكن جرى التصدي لها، كما سدد نيكولاس جونزاليس كرة قوية من مسافة بعيدة لكن مادوكا أوكوي حارس أودينيزي تصدى لها قبل أن تصطدم بالقائم.

وافتتح جونزاليس التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 61 عندما تلقى تمريرة من كينان يلديز وسدد الكرة في الزاوية العليا من المرمى.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، مرر يلديز الكرة التي سجل منها دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني ليوفنتوس.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام روما الذي تغلب 3-1 على ميلان، ويليهما لاتسيو بفارق نقطة واحدة أخرى بعدما تعادل 2-2 مع إنتر ميلان.