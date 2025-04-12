موعد مباراة المغرب ضد ساحل العاج بنصف نهائي كأس أفريقيا للناشئين والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد ساحل العاج في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما 2025 المقامة بالمغرب، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة الثلاثاء 15 أبريل/نيسان الجاري، على ملعب "البشير" في المحمدية.

وتنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء (19:00) بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة المغرب ضد ساحل العاج:

beIN Sports HD 6

Arryadia TNT HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

التقى المنتخبان في 4 مباريات سابقة انتهت جميعها بفوز ساحل العاج على المغرب.

وافتتح منتخب المغرب منافسات البطولة المقامة على أرضه بفوز ساحق 5-0 على أوغندا، لكنه تعادل في المباراة الثانية مع زامبيا ثم انتصر على تنزانيا 3-0 ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة.

وأصبح منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور الذي هزم جنوب أفريقيا 3-1 بربع النهائي، ممثل العرب الوحيد في المربع الذهبي، بعد هزيمة تونس بركلات الترجيح بنفس الدور أمام مالي.

ويستضيف المغرب نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، المغرب 2025، للمرة الثانية بعد أن نظم نسخة 2013.

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وكانت نسخة 2021، التي كان من المقرر أن تُقام في المملكة المغربية، أُلغيت بسبب جائحة "كوفيد-19".