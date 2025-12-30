شاهد.. موقف طريف يجمع الظاهرة رونالدو ونور محمدوف ورئيس الفيفا

خطف نجم الفنون القتالية المختلطة المعتزل حبيب نور محمدوف الأضواء بموقف طريف جمعه مع النجم البرازيلي رونالدو نازاريو خلال فعالية في إمارة دبي.

فبعد كلمة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة، استدعى البرازيلي رونالدو وطالبه بركل الكرة صوب الحضور، على أن يتم منح الشخص الذي سيلتقطها تذكرتين لحضور مباريات كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف القادم.

عندها سأل إنفانتينو ضاحكا "من يريد الكرة؟"، فرفع الحضور أياديهم في مسعى للحصول عليها، ومن بينهم محمدوف الذي أشار لرونالدو بإرسال الكرة صوبه، مهددا اياه بطريقة مازحة بالضرب إذا لم يفعل ذلك.

حينها قال رونالدو ضاحكا "حبيب يريدها. إنه الخيار الآمن"، ليرسل له الكرة وسط تصفيق الحاضرين، ثم تصافحا.

ولم يتوقف المقاتل المعتزل عند هذا الحد، بل صعد إلى المنصة ووجه طلبا إلى رئيس الفيفا الذي لم يردّه خائبا.

وقال حبيب لإنفانتينو "هل التذاكر خاصة بكبار الشخصيات (VIP)؟"، مما أثار ضجة كبيرة من الضحك في القاعة.

وأجاب إنفانتينو الذي بدا للوهلة الأولى مصدوما من الطلب، "بالنسبة لك. نعم".

ثم أوضح حبيب "لدي بالفعل تذاكر عادية لمباريات كأس العالم، أريد تذاكر خاصة بكبار الشخصيات"، فرّد إنفانتينو "سنجعلها كذلك من أجلك"، وختم مازحا "سنبيع التذاكر العادية ونتقاسم ثمنها سويا".