ريال مدريد يفكر في "جوهرة البرتغال" حال رحيل فينيسيوس

ما زال ملف تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد يراوِح مكانه، في وقت يسعى فيه النادي الإسباني إلى حسمه قبل صيف العام المقبل، تفاديًا لاحتمال خسارة اللاعب مستقبلا دون مقابل.

ويمتد عقد فينيسيوس (25 عامًا) حتى يونيو/حزيران 2027، غير أن إدارة ريال مدريد، بحسب تقارير إعلامية إسبانية، ترغب في تأمين استمراره بعقد جديد خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لامين جمال ينهي عام 2025 بإنجاز فريد

لامين جمال ينهي عام 2025 بإنجاز فريد list 2 of 2 المستفيد الأكبر من أخطاء الحكام في الدوري الإسباني end of list

وفي حال فشل المفاوضات، قد يجد النادي نفسه مضطرًا للتفكير في خيار بيعه، تفاديًا لتكرار سيناريو الرحيل المجاني.

وفي هذا السياق، أفادت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن ريال مدريد وضع تصورا مبدئيا لسوق الانتقالات الصيفية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع فينيسيوس، يتمثل في محاولة التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا، نجم باريس سان جيرمان.

ووفق المصدر ذاته، يرى مسؤولو النادي الملكي أن ضم فيتينيا (25 عامًا)، المتوج مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي، قد يسهم في معالجة النقص الذي يعانيه خط الوسط، منذ رحيل عدد من ركائزه البارزين في المواسم الأخيرة.

وتُقدّر إدارة ريال مدريد أن أي صفقة بيع لفينيسيوس ربما تدرّ على خزائن النادي أكثر من 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يمكن توجيهه لتمويل صفقة فيتينيا، رغم إدراكها صعوبة إتمامها.

غير أن هذه الخطوة تصطدم بواقع معقد، إذ يرتبط اللاعب البرتغالي بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو/حزيران 2029، كما تشير التقارير إلى أن النادي الفرنسي لا يبدي استعدادًا للتخلي عن نجمه، ما يجعل الفكرة أقرب إلى سيناريو نظري منه إلى خيار قابل للتنفيذ في الوقت الراهن، بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.