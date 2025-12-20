بالفيديو.. هدف المغربي طنان بمرمى الأردن بنهائي كأس العرب ليس صدفة

ذاع صيت المغربي أسامة طنان بعد تسجيله هدفا عالميا ومن بين الأجمل بتاريخ كرة القدم بمرمى الأردن في نهائي كأس العرب 2025، ولكن هل كان الهدف مجرد صدفة أو ضربة حظ؟

وذهب نشطاء على مواقع التواصل بالحديث على أن الهدف سببه سرعة الرياح وغزارة الأمطار التي كانت تهطل على ملعب "لوسيل" المونديالي والذي احتضن النهائي الناري الذي انتهى بفوز "أسود الأطلس" على النشامى 3-2.

وحتى يزيد أبو ليلى حارس مرمى "النشامى" قال إنه "نمت وأنا بحلم بالهدف الأول، لو أعاد طنان تسديد الكرة 50 مرة مستحيل أن يسجلها بهذه الطريقة".

وتابع أن "لا أعرف ما حصل معه وكيف سدد بهذه الطريقة وكأنه وضع الكرة بيده داخل المرمى".

هل هدف طنان صدفة أو ضربة حظ؟

وبالعودة إلى الهدف العالمي الذي سجله طنان لاعب فريق "أم صلال" القطري، في مرمى الأردن بالدقيقة الرابعة من النهائي، استلم الدولي المغربي الكرة ولمح حارس مرمى الأردن أبو ليلى خارج مرماه فسدد كرة بدقة من قبل منتصف الملعب دخلت الشباك ولم يستطع أبو ليلى التعامل معها ليصاب بوجهه خلال محاولته التصدي للكرة.

ولكن الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل، تؤكد أن طنان اعتاد أن يسدد من مسافات بعيدة في الدوري القطري وكان قاب قوسين أن يسجل هدفين مع فريقه بنسخة كربونية عن هدفه في مرمى الأردن.

الأول أمام السد، وسدد كرة ساحرة من نفس المسافة وارتدت من القائم.

الأخرى أمام الريان، وسدد من بعد منتصف الملعب عندما لمح حارس المرمى متقدما فسدد كرة انحرفت عن المرمى بشكل غريب.

وطنان (31 عاما) الذي تخرج من أكاديمية هيرنفين الهولندية وتنقل بين أكاديميات أياكس وأوتريخت وأيندهوفن في هولندا أيضا، احترف في أوروبا، ولعب مع فرق "سانت إتيان" الفرنسي ولاس بالماس الإسباني وأكثر من فريق هولندي بينها أوتريخت، وسجل أهدافا رائعا ومن تسديدات وركلات حرة مباشرة على طريقة البرازيلي روبرتو كارلوس وكل ذلك بفضل قدم يسرى قوية ودقيقة.