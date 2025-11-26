مركز صادم لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

بعد 5 جولات من انطلاق مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، يقبع فريق برشلونة في مركز صادم ومتأخر، وقد تزداد معاناته بعد نهاية الجولة الخامسة من هذه المرحلة.

وتلقى "البرسا" خسارة قاسية أمام مضيفه تشلسي بثلاثية نظيفة، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها "البرسا" تحت قيادة المدرب هانزي فليك بتسجيل أي هدف في مباراة بدوري الأبطال.

كما أنه حقق فوزا وحيدا في 4 مباريات، إذ خسر مرتين وتعادل مرة حاصدا 4 نقاط ومحتلا مركزا صادما في المجموعة الموحدة بالمسابقة القارية الأم.

ورغم تراجع المستوى والأداء السيئ، فإن فليك يصر على تفاؤله ويؤكد أن العالم "سيرى السوبر برسا قريبا جدا".

وتابع أن "اللعب ضد تشلسي كان صعبا جدا، ولم يكن من السهل مواجهته".

مركز صادم لبرشلونة

ويحتل برشلونة المركز الـ15 في المجموعة الموحدة قبل نهاية الجولة الخامسة من دوري الأبطال اليوم:

بايرن ميونخ: 12 نقطة (4 مباريات) أرسنال: 12 نقطة (4 مباريات) إنتر: 12 نقطة (4 مباريات) بوروسيا دورتموند: 10 نقاط تشلسي: 10 نقاط مانشستر سيتي: 10 نقاط باريس سان جرمان: 9 نقاط (4 مباريات) نيوكاسل يونايتد: 9 نقاط ريال مدريد: 9 نقاط (4 مباريات) ليفربول: 9 نقاط (4 مباريات) غلطة سراي: 9 نقاط توتنهام: 8 نقاط (4 مباريات) باير ليفركوزن: 8 نقاط سبورتينغ: 7 نقاط (4 مباريات) برشلونة: 7 نقاط قره باغ: 7 نقاط أتالانتا: 7 نقاط نابولي: 7 نقاط

وفي هذه المرحلة، يخوض كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة، بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج الديار.

ويتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الـ8 الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافا لما كان يحدث سابقا.