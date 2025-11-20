مركز الجناح الأيمن حلقة مفقودة في هجوم ريال مدريد

لا يزال تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد يبحث عن الشريك المثالي لفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي على الجهة اليمنى، إذ لم يثبت أي لاعب أحقيته بهذا المركز حتى الآن.

ويعد مركز الجناح الأيمن الحلقة الأضعف في التشكيلة الأساسية الافتراضية للنادي الملكي هذا الموسم.

وفي ظل غياب رودريغو، أصبح مركز الجناح الأيمن القطعة المفقودة، ولا يزال تشابي يبحث عمن يشغله باقتدار.

جدير بالذكر أن غياب لاعب أساسي مضمون حوّل هذا المركز إلى ساحة اختبار للاعبين وللنظام ككل. ولا يزال المدرب يُفكّر مليا في الأمر، على أمل إيجاد الصيغة المناسبة.

يتجلى عدم اليقين المحيط بمركز الظهير الأيمن في أنه بعد 16 مباراة لعبت حتى الآن هذا الموسم، كان فرانكو ماستانتونو هو الأكثر استخداما لاستكمال الثلاثي الهجومي بلعبه في هذا المركز خلال 5 مباريات.

كما شغل إبراهيم دياز المركز في 4 مباريات، وجود بيلينغهام في 3 أخرى.

وفي المناسبات المتبقية، غاب فينيسيوس عن التشكيلة الأساسية، حيث حل رودريغو مكانه على اليسار، وهذا تحديدا أحد أبرز الجوانب في قرارات تشابي ألونسو الهجومية.

لم يبدأ المدرب برودريغو على الجناح الأيمن كما لم يبدأ بغونزالو فرنانديز الذي اختبره في هذا المركز في مباراة كأس العالم للأندية الأخيرة ضد باريس سان جيرمان.

ويمتلك بيلينغهام ودياز وماستانتونو ما مجموعه 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة:

3 أهداف وتمريرة حاسمة واحدة من بيلينغهام.

هدف وتمريرتان حاسمتان من دياز.

هدف واحد من ماستانتونو.

وهذه الأرقام تكشف عن تأثير هجومي أقل مما هو متوقع من شركاء فينيسيوس ومبابي الهجوميين.

مشكلة جديدة

أبرز قرارات ألونسو كان تفكيك الثلاثي رودريغو ومبابي وفينيسيوس الذي تعرض لانتقادات كثيرة. ففي الموسم الماضي، شكّل الثلاثي هجوم المدرب السابق كارلو أنشيلوتي المثالي حيث ظهروا في 24 مباراة.

لقد كان لدى المدرب الإيطالي 3 لاعبين أساسيين مضمونين في المقدمة، سواء أكان أداؤهم جيدا أم سيئا.

في موسم 2024/2023، كان أنشيلوتي واضحا جدا بشأن ثلاثي هجومه، حيث لعب بيلينغهام مهاجما وهميا، محاطا على الأجنحة بفينيسيوس ورودريغو.

حققت هذه الصيغة نجاحا باهرا وكانت أحد مفاتيح الفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

سجل كل من فينيسيوس وبيلينغهام أكثر من 20 هدفا، وكان رودريغو قريبا من التسجيل. في المجمل، صنع أنشيلوتي ثلاثيا سجل 64 هدفا.

بالعودة إلى الوراء قليلا، قاد كريم بنزيمة وفينيسيوس ورودريغو هجوم ريال مدريد في موسم 2023/2022، وفي موسم 2022/2021، وجد أنشيلوتي أيضا في النهاية ثلاثي هجوم أحلامه، على الرغم من أن الأمر استغرق وقتا أطول من المتوقع.

في ذلك الموسم الذي شهد فوزهم بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14، بدأ المدرب الإيطالي بإيدين هازارد وبنزيمة وغاريث بيل في المقدمة، لكنه انتهى بعيدا عن تلك الخطة الأولية.

وفي النهاية، ابتكر هجوما مع فينيسيوس وبنزيمة ومعهما فالفيردي، وتوجوا به أبطالا لدوري أبطال أوروبا في باريس ضد ليفربول.