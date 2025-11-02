شاهد.. صلاح يحقق رقما قياسيا وليفربول يعود لسكة الانتصارات

كسر فريق ليفربول سلسلة من 4 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على ضيفه أستون فيلا 2-0 أمس السبت في الجولة العاشرة من المسابقة.

وأحرز محمد صلاح (45+1) وريان غرافينبرخ (58) هدفي ليفربول.

وحقق ليفربول فوزه السادس بعد 4 هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويرتقي للمركز الثالث في جدول الترتيب متخلفا بفارق الأهداف عن بورنموث، ثاني الترتيب، الذي سيواجه مانشستر سيتي اليوم الأحد.

ويرفع هذا الفوز من معنويات الفريق الإنجليزي قبل مواجهتين من العيار الثقيل عند استضافة ريال مدريد، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، ثم الخروج لمواجهة مانشستر سيتي الأحد المقبل في الجولة الـ11 من البريميرليغ.

أما أستون فيلا فيستعد لمباراتين على ملعبه خلال أسبوع أمام مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي ثم بورنموث في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول الأكثر خطورة في الشوط الأول، وهدد مرمى منافسه بأكثر من 8 محاولات لصلاح ودومينيك سوبوسلاي وكودي غاكبو وإبراهيما كوناتي، ولكن الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز كان يقظا للغاية.

في المقابل، وصل الضيوف إلى مرمى ليفربول 3 مرات، لكن الحارس جورجي مامارداشفيلي تصدى لتسديدات ماتي كاش ومورغان روجرز.

وترجم ليفربول أفضليته بهدف سجله المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 43، ولكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد وألغت الهدف بداعي التسلل.

🟣🎥تقرير خاص | حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول يستعيد توازنه بفوزه الصعب على ضيفه أستون فيلا 2 – 0 🎙️تقرير | سمير دويدي @SamirDouidi pic.twitter.com/5wC91UVMvj — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 1, 2025

وارتكب الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس "الفيلانز" خطأ فادحا، عندما مرر الكرة بالخطأ إلى صلاح ليسجل النجم المصري في الشباك محرزا الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع صلاح رصيده إلى 5 أهداف في 14 مباراة بجميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري بواقع 4 أهداف في الدوري وهدف في دوري أبطال أوروبا، واحتفل أيضا بلحظة استثنائية بالوصول إلى هدفه رقم 250 مع ليفربول (يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق التاريخيين) في جميع المسابقات منذ انضمامه من روما صيف 2017.

كما عادل محمد صلاح رقم النجم الإنجليزي السابق واين روني مع مانشستر يونايتد (276 مساهمة) كأكثر لاعب مساهمة في الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ناد واحد بواقع (188 هدفا و88 تمريرة حاسمة مع ليفربول).

وفي الشوط الثاني واصل ليفربول نشاطه الهجومي، وعزز تقدمه بهدف ثان سجله ريان غرافينبرخ من تسديدة غيرت اتجاهها قبل أن تدخل المرمى في الدقيقة الـ58، بينما أضاع صلاح وكونور برادلي محاولات أخرى.

واكتفى آرني سلوت مدرب ليفربول بتبديل وحيد بإشراك الألماني فلوريان فيرتز مكان إيكيتيكي، بينما ضغط أستون فيلا بكل خطوطه سعيا لتقليص الفارق وإدراك التعادل ولكنه لم ينجح.